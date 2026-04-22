اضطرابات في «تروث سوشيال» بعد هبوط حاد لأسهمها يطيح رئيسها التنفيذي

أعلنت شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي»، المالكة لمنصة «تروث سوشيال»، عن استبدال رئيسها التنفيذي السابق ديفين نونيز، وهو عضو كونغرس سابق، وأحد أبرز الداعمين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في أعقاب تراجع حاد في أداء السهم، أدى إلى خسائر ضخمة في قيمة الشركة وثروة المستثمرين.

وبحسب بيان الشركة سيتم تعيين المدير التنفيذي لقطاع الإعلام الرقمي كيفن ماكجورن رئيساً تنفيذياً مؤقتاً، دون الكشف عن أسباب الإقالة أو تحديد جدول زمني لتسمية قيادة دائمة.

ويأتي هذا التغيير بعد انهيار سهم الشركة بنسبة وصلت إلى 67 %، ما أدى إلى فقدان أكثر من 6 مليارات دولار من قيمتها السوقية، رغم أن السهم كان قد شهد قفزة قوية عقب إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر 2024.

وتأسست «ترامب ميديا» من قبل عائلة ترامب عقب حظر الرئيس الأمريكي من منصات التواصل الكبرى بعد أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، حيث رُوّج لها منصة «حرية تعبير» بديلة عن فيسبوك وتويتر، مع طموحات لاحقة للتوسع في مجالات البث الرقمي، ومنافسة منصات كبرى مثل نتفليكس.

ورغم الزخم الأولي في أسهم الشركة إلا أن المنصة لم تنجح في تحقيق انتشار واسع بين المستخدمين، رغم استخدامها المتكرر من قبل ترامب في نشر رسائل سياسية بارزة، وهو ما أثار انتقادات من خبراء أخلاقيات حكومية اعتبروا ذلك تضارباً محتملاً في المصالح.

ويعكس هذا التطور التحديات التي تواجه «ترامب ميديا» في تحويل الزخم السياسي إلى نجاح تجاري مستدام في سوق الإعلام الرقمي شديد المنافسة.