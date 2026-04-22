«اقتصادية الشارقة» تطلق منصة متكاملة للتعريف بخدماتها

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ومؤسسة رواد التابعة لها، منصة تعريفية متكاملة في سيتي سنتر الزاهية، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل في مبادرة، ضمن جهود الدائرة لتعزيز التواصل مع الجمهور والتعريف بخدماتها المختلفة.

وتأتي المبادرة في إطار حرص الدائرة على تسهيل رحلة المستثمرين ورواد الأعمال، من خلال تقديم خدمات نوعية، تواكب وتدعم نمو المشاريع في الإمارة، وتستعرض المنصة عدداً من أبرز الخدمات، من بينها خدمة الرخصة الفورية، التي تتيح إصدار الرخص التجارية بسرعة وكفاءة، وخدمة إصدار الاسم التجاري باستخدام الذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تسهيل اختيار الأسماء التجارية المبتكرة، كما توفر المنصة عدداً من الخدمات الأخرى الخاصة بالدائرة مثل خدمة عون ومشروع التوفيق بين الأعمال وخدمة حاسبة الرسوم، والتي تمكن المتعاملين من احتساب رسوم الخدمات بشكل فوري وشفاف، بما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين، ورفع مستوى رضاهم،

كما تستعرض مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» التابعة للدائرة، من خلال المنصة خدماتها وبرامجها ومبادراتها الداعمة لرواد الأعمال المواطنين، وتقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة لتأسيس وتطوير مشاريعهم، بما يسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحفيز الابتكار في الإمارة.

وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بالشارقة، أن المنصة التفاعلية تأتي تجسيداً لالتزام الدائرة بتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتعريف الجمهور بخدمات الدائرة المتكاملة. وأضاف: «إن اختيار الزاهية سيتي سنتر موقعاً لإطلاق المنصة يأتي من منطلق حرص الدائرة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، خصوصاً في المواقع التي تشهد إقبالاً كبيراً، ولتكون هذه المنصة وسيلة فعالة للتواصل، وتعريف المجتمع بالدور، الذي نقوم به في دعم بيئة الأعمال في الإمارة وصولاً لبيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، تلبي تطلعات المستثمرين، وتسهم في دعم نمو وتنافسية الاقتصاد المحلي». وأكد أن الدائرة مستمرة في إطلاق المبادرات النوعية، التي تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهم في ترسيخ مكانة الشارقة وجهة مفضلة للاستثمار والأعمال.

وتدعو دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة جميع أفراد المجتمع لزيارة المنصة للاستفادة مما تقدمه من خدمات فورية، وعروض تفاعلية لتمكين الجمهور من استكشاف خدمات الدائرة بشكل مباشر وسريع.