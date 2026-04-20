«ويلز فارجو» يحذر من خفض الفيدرالي للفائدة قبل نهاية الحرب

قال تشارلي شارف، الرئيس التنفيذي لبنك «ويلز فارجو»، إن خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، وقبل اتضاح الرؤية بشأن نهاية محتملة للصراع في الشرق الأوسط، سيكون «تصرفاً خاطئاً».

وأكد شارف في تصريحات، الاثنين، أن استمرار الغموض المحيط بمآلات هذا النزاع يفرض مخاطر حقيقية على المشهد الاقتصادي، مشيراً إلى أنه طالما لم تظهر ملامح واضحة للنهاية فإن الحذر يظل واجباً، وفقاً لوكالة «رويترز».

كما لفت شارف إلى أن المستهلك الأمريكي لا يزال يواصل زيادة إنفاقه، رغم الارتفاع الملحوظ في النفقات الموجهة لشراء البنزين نتيجة لتداعيات الأزمة الجارية.