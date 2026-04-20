انطلاق فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026









برعاية الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان انطلقت، في العاصمة أبوظبي، فعاليات «مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026»، التي تستمر حتى 22 أبريل الجاري في مركز أبوظبي للطاقة، وبمشاركة نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي كلمة رئيسية خلال الافتتاح، أكدت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن تنظيم هذا المهرجان يعكس المكانة المتقدمة التي رسختها أبوظبي كمنصة عالمية لصناعة المستقبل من خلال الابتكار وريادة الأعمال والشراكات المؤثرة، وفي قلب هذا المشهد يتجسد اقتصاد الصقر كنموذج اقتصادي رائد يقود مرحلة فريدة من النمو في أبوظبي

وأضافت، أن هذا التنوع يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية استناداً إلى المعرفة والتقنيات المتقدمة، مشيرة إلى أن اقتصاد الصقر مسار اقتصادي فعال يعيد تشكيل العلاقة بين السياسات والأسواق ويضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في صميم معادلة النمو.

وقالت إن جهود صندوق خليفة لتطوير المشاريع أسفرت عن تمويل أكثر من 1200 مشروع بقيمة تمويل تتجاوز 1.8 مليار درهم، مما يعكس الأثر المتنامي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني ودورها في قيادة مسار التنويع الاقتصادي.

وأعلنت الناصري عن إطلاق مبادرة التقديم الفوري لطلب لتمويل المشاريع التي تتيح تقديماً فورياً لطلبات التمويل وتسهيل وصول رواد الأعمال إلى التمويل المباشر مما يعكس الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى تجربة أكثر سرعة وكفاءة.

وشهد اليوم الأول جلسات رئيسية وحوارات قيادية ضمن الأجندة، من أبرزها جلسات تناولت «بناء أبوظبي كمنصة عالمية للمؤسسين»، و«قوة المنظومات الاقتصادية»، و«إمكانات الإنسان في ريادة الأعمال»، إلى جانب مجلس قيادي ناقش التأثير الاجتماعي والرؤية المشتركة، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء.

كما تضمن البرنامج توقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الجهات، إلى جانب جلسات حوارية ونقاشات تفاعلية هدفت إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات ودعم بيئة الأعمال في الإمارة.

وشارك في جلسة «بناء أبوظبي كمنصة عالمية للمؤسسين» سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية معاً، وسعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وسعادة خليفة الكويتي، الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة، وسلامة الحاج العوضي، نائب رئيس أول الشؤون التجارية للمجموعة والقمة المحلية المضافة والتطوير الصناعي في أدنوك.

وأكد المشاركون في الجلسة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية لاستدامة النمو الاقتصادي، باعتبارها تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إذ تستحوذ على أكثر من 94% من إجمالي الشركات في الدولة، وتسهم بما يزيد على 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ما يعكس دورها الحيوي في تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم الابتكار وخلق فرص العمل.

وأشاروا إلى أن أبوظبي رسخت مكانتها مقراً ونقطة انطلاق مفضلة للمؤسسين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، في ظل ما توفره الإمارة من بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة ومحفزة إلى جانب توافر مصادر تمويل متنوعة تدعم نمو المشاريع وتوسعها بما يعزز بيئة الأعمال التنافسية ويواكب متطلبات الاقتصاد المستقبلي.

ويحظى المهرجان بدعم شركاء استراتيجيين، من بينهم «أدنوك»، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وبرنامج «أثر+»، إضافة إلى جهات ممكنة تشمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وصندوق خليفة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وHub71، وجمارك أبوظبي، إلى جانب مشاركة جهات حكومية ومؤسسات داعمة، بما يعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في تنمية منظومة اقتصادية متكاملة قائمة على الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي.