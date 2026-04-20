«ستارتيل» العالمية تختار أبوظبي مركزاً لتوسعها في تقنيات البلوكشين

أعلنت مجموعة «ستارتيل Startale Group»، العالمية المتخصصة في البنية التحتية لتقنيات البلوكشين، عن توسعها في أبوظبي، بعد اختيارها ضمن الدفعة الجديدة من برنامج «Hub71»، المخصص للأصول الرقمية، في خطوة تعزز حضورها داخل واحدة من أسرع منظومات الكريبتو نمواً، والمدعومة حكومياً.

وبموجب هذا الانضمام، ستباشر الشركة تأسيس عملياتها داخل «سوق أبوظبي العالمي» (ADGM)، الذي يُعد مركزاً مالياً رائداً، طور إطاراً تنظيمياً متقدماً للأصول الرقمية، واستقطب عدداً كبيراً من شركات البلوكشين العالمية خلال السنوات الأخيرة.

وجرى اختيار «ستارتيل» ضمن 27 شركة فقط من بين أكثر من 2400 طلب عالمي، ما يضعها ضمن شبكة تضم مؤسسات مالية، ومزودي رؤوس الأموال، وجهات تنظيمية تشارك في صياغة استراتيجية أبوظبي للأصول الرقمية.

وقال سوتا واتانابي الرئيس التنفيذي لمجموعة «ستارتيل»، إن انضمام الشركة إلى «Hub71» و«سوق أبوظبي العالمي» يوفر بيئة تنظيمية واضحة وفرص توسع عالمية، مؤكداً أن أبوظبي أصبحت مركزاً محورياً للأصول الرقمية، ما يمنح الشركة موقعاً استراتيجياً للتوسع في الأسواق الشرقية والغربية، والتعاون مع الجهات التنظيمية والشركاء المؤسسيين.

ويأتي هذا التوسع بعد حصول «ستارتيل» على جولة تمويل من الفئة A بقيمة 63 مليون دولار، ما يعزز قدرتها على تسريع تطوير بنيتها التحتية في مجالي البلوكشين والعملات المستقرة، ضمن بيئات منظمة.

وتعمل الشركة حالياً على تطوير شبكة «سونيوم»، بالتعاون مع مختبرات «سوني بلوك سوليوشنز»، وهو مشروع مشترك مع مجموعة «سوني»، إلى جانب مشاريع أخرى، مثل «ستريوم» ومبادرات العملات المستقرة.

ومن خلال تمركزها في «سوق أبوظبي العالمي»، تستفيد «ستارتيل» من بيئة تنظيمية جاذبة لشركات الأصول الرقمية الباحثة عن وضوح تشريعي، وإمكانية الوصول إلى رؤوس الأموال المؤسسية.

وبموجب برنامج «Hub71+ للأصول الرقمية»، ستعمل الشركة على توسيع ثلاثة محاور رئيسة، تشمل البنية التحتية للبلوكشين، وتطبيقاتها، ومبادرات العملات المستقرة.

من جانبها، رحبت ديفيا كلاوديا نير مسؤولة دعم الشركات الناشئة في «Hub71»، بانضمام «ستارتيل»، مشيرة إلى أن تركيزها على البنية التحتية للأصول الرقمية، يعكس قوة المنظومة المتخصصة في أبوظبي، وقدرتها على جذب شركات ذات طموح عالمي.

وتخطط «ستارتيل» لتعزيز وجودها في أبوظبي، عبر نشر فرق عمل محلية، والتعاون المباشر مع الجهات التنظيمية والمستثمرين ضمن منظومة «Hub71»، بالتوازي مع توسعها في أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية.