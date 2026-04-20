25 مليار درهم سوق الأسهم الخاصة في دول التعاون 2032





أعلنت نهضة كابيتال بارتنرز، منصة الأسهم الخاصة القائمة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM )، عن تعيين عضوين مستقلين بارزين في لجنة الاستثمار، وهما أندرس موبيرغ وأحمد النقبي، في خطوة تعزز حوكمة الشركة بالتزامن مع تقدمها في تنفيذ استراتيجيتها الافتتاحية التي تركز على التعاون .

ووفقاً لشركة الأبحاث والاستشارات السوقية تُقدّر قيمة سوق الأسهم الخاصة في دول التعاون بنحو 16.52 مليار درهم في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 25.34 مليار درهم بحلول 2032، بمعدل نمو سنوي مركب 6.5% بين 2026 و2032.

وترتكز "نهضة" على فريق استثماري متمرس يمتلك سجلاً حافلاً من الأداء، تمت مراجعته بشكل مستقل من قبل "Grant Thornton " حيث حقق معدل عائد داخلي إجمالي بلغ 36.35%، ومضاعفاً على رأس المال المستثمر قدره 2.65 مرة عبر صفقات سابقة.

ويُعد أندرس موبيرغ أحد أبرز القيادات العالمية في التشغيل والحوكمة. انضم إلى "ايكيا" في سن 19 عاماً، وقضى ما يقارب 30 عاماً مع المجموعة، بما في ذلك شغله منصب الرئيس التنفيذي بين عامي 1999 و2009 خلال فترة توسع دولي كبير. ومنذ ذلك الحين شغل مناصب الرئيس التنفيذي في شركات Home Depot International وRoyal Ahold ، إضافةً إلى ماجد الفطيم في دبي. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيغماكس وشركة آيتاب شوب كونسيبت، ما يمنحه خبرة واسعة في الحوكمة عبر العديد من المجالس والمؤسسات .

ويمتلك أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أكثر من 20 عاماً من الخبرة القيادية في القطاع المصرفي في الإمارات، بما في ذلك مناصب المدير العام في بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي الوطني. وفي مصرف الإمارات للتنمية، يقود النقبي تفويضاً واسع النطاق لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتعزيز نمو الشركات الإماراتية.

تأتي التعيينات عقب الاجتماع الرسمي الأول للجنة الاستثمار، الذي عُقد مؤخراً، في وقت تواجه فيه العديد من الشركات في المنطقة بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات. وقد أقرّ الاجتماع تركيز موارد فريق الاستثمار على فرصة عالية الأولوية تتماشى مع أطروحة "نهضة"، تتمثل في منصة قوية في التعاون تتمتع بمقومات دفاعية واضحة، وأسس متينة، ومسار موثوق للتوسع.

وقال إينيغو دي لونا، الرئيس التنفيذي لشركة "نهضة كابيتال بارتنرز": "لقد أسسنا نهضة لتكون منصة مؤسسية منذ اليوم الأول. وعلى الرغم من التحديات العالمية والإقليمية المستمرة، تواصل دولة الإمارات إظهار مرونة استثنائية وجاذبية قوية للاستثمار طويل الأجل. إن قوة البيئة التنظيمية، واستراتيجية التنويع الاقتصادي، والقدرة على جذب رؤوس الأموال الدولية، تجعل منها واحدة من أكثر الأسواق جذباً للمستثمرين اليوم.