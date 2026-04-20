«كندورة رالي» يستقطب 22 ألف زائر إلى دبي بمشاركة خليجية

انطلقت النسخة الخامسة من فعالية «كندورة رالي» في دبي فستيفال سيتي، مستقطبةً أكثر من 22 ألف زائر في حدث استثنائي جمع بين عالم السيارات والهوية الثقافية وروح المجتمع، ليؤكد مكانته كأحد أبرز التجمعات المتخصصة في قطاع السيارات داخل دولة الإمارات.

هذا العام، لم يقتصر الحدث على كونه عرضاً لسيارات ودراجات نارية متنوعة، بل تحوّل إلى منصة مجتمعية أعادت إحياء اللقاءات الجماهيرية، وعززت روح الانتماء والتفاعل الاجتماعي، في مشهد عكس عودة الحيوية للفعاليات الكبرى.

وضمّ المهرجان مجموعة واسعة من المركبات، شملت السيارات الخارقة والهجينة والكلاسيكية، ومركبات الطرق الوعرة، والسيارات المعدلة، إلى جانب دراجات نارية متنوعة من بينها «هارلي ديفيدسون»، ما وفر تجربة متكاملة استهدفت عشاق السيارات والعائلات والمواهب الشابة.

وفي توسع إقليمي ملحوظ، استقبلت نسخة 2026 مشاركين من سلطنة عُمان ودولة قطر، ما عزز من حضور «كندورة رالي» كمنصة إقليمية تحتفي بثقافة السيارات وشغفها.

وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 250 سيارة و300 دراجة نارية ضمن فئات متعددة، تشمل السيارات اليابانية (JDM)، والأمريكية الرياضية، والكلاسيكية، والشاحنات، والدراجات الرباعية، والدراجات الخارقة، إلى جانب فئات خاصة مثل «هارلي» و«غولد وينغ». كما تم توزيع جوائز لأفضل تصميم، وأفضل طلاء، وأفضل نظام صوتي، وأفضل ابتكار إبداعي.

واعتمدت لجنة تحكيم متخصصة على معايير دقيقة لتقييم المشاركات، في حين عاد نظام التحكيم الإلكتروني للعام الثاني على التوالي لتعزيز الشفافية والتفاعل.

ومن بين الفائزين، برز سعيد بن سلوم الذي حصد مراكز متقدمة في فئتي الشاحنات والطرق الوعرة، مؤكداً أن الحدث يتجاوز فكرة المنافسة ليعكس شعور الانتماء إلى مجتمع يجمع عشاق السيارات.

كما تخللت الفعالية عروض حماسية للقيادة على عجلتين قدمها عبدالرحمن أحمد الرئيسي، إلى جانب عروض موسيقية مباشرة، ومناطق ترفيهية، وألعاب تفاعلية، ومطاعم متنوعة، ما حوّل الحدث إلى مهرجان متكامل نابض بالحياة.

وفي مشهد لافت، اجتمعت العائلات والزوار رافعين علم دولة الإمارات، في لحظة رمزية عكست الوحدة والفخر الوطني، مستلهمة من رؤية القيادة بأن العلم رمز للقوة والانتماء.

وقد نُظّمت الفعالية من قبل «أوربت إيفنتس»، برعاية «بيزنس باي.آي أو»، وبمشاركة شركاء من بينهم «دييز كراج» و«دبي كاليندر»، ما ساهم في تحويل الحدث إلى منصة تجمع بين رياضة المحركات ونمط الحياة العصري.

وأكدت براغنا فايا، المدير العام لشركة «أوربت إيفنتس»، أن «كندورة رالي» يمثل أكثر من مجرد عرض للسيارات، بل منصة تحتفي بالشغف الإنساني وروح المجتمع، مشيرة إلى أن نسخة هذا العام كانت الأكثر تأثيراً حتى الآن.

من جهته، أوضح محمد أكرم، مؤسس «بيزنس باي.آي أو»، أن الحدث يعكس قدرة مجتمع الإمارات على التوحد حول قيم مشتركة من الابتكار والفخر والانتماء، مؤكداً أن الفعالية باتت مساحة يلتقي فيها الناس والثقافة والإبداع.

وبعد خمس سنوات من النجاح المتواصل، يواصل «كندورة رالي» ترسيخ مكانته كحدث مجتمعي يجمع بين رياضة السيارات والهوية المحلية، حيث تمتزج أناقة «الكندورة» مع هدير المحركات في مشهد يعكس روح الإمارات وتطلعاتها المستقبلية.

ومع ختام الفعالية، بقيت الرسالة الأبرز واضحة: «كندورة رالي» ليس مجرد عرض، بل تجربة تجمع الناس وتعيد صياغة معنى الشغف المشترك.