" سوق المال" تمنح شهادات اعتماد لخرّيجيّ "برنامج المستشارين الماليين الشباب"



شاركت هيئة سوق المال في دولة الإمارات ، إلى جانب جهات تنظيمية من مختلف أنحاء العالم، في " الأسبوع الدولي لمكافحة المؤثرين الماليين غير القانونيين"، وهو مبادرة دولية تهدف إلى رفع الوعي بالمخاطر المرتبطة بالمحتوى المالي المضلّل، والنصائح الاستثمارية غير المرخّصة، وعمليات الاحتيال المالي عبر الإنترنت.

وفي إطار مشاركتها، منحت الهيئة شهادات اعتماد للمؤثرين الماليين لخرّيجيّ "برنامج المستشارين الماليين الشباب"، الذي تمّ تنفيذه بالشراكة مع المؤسسة الاتحادية للشباب، وذلك في خطوة تعزّز دور صنّاع المحتوى المالي المسؤول في نشر الوعي المالي عبر المنصات الرقمية.

ويعمل حالياً 171 مؤثراً مالياً معتمداً ضمن إطار الترخيص والتسجيل المعتمد لدى الهيئة، إذ يصلون مجتمعين إلى أكثر من 24.6 مليون متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي. ومنذ إطلاق هذا الإطار، ارتفع عدد المؤثرين المعتمدين بنسبة تتجاوز 1,800%، ما يعكس مستوى التفاعل الكبير مع نهج الهيئة في تعزيز التواصل المالي المسؤول.

وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال: "يشهد المحتوى المالي اليوم تنامياً متسارعاً وانتشاراً واسع النطاق، ما يجعله مؤثّراً بشكل مباشر في تشكيل القرارات الاستثمارية. ومن هذا المنطلق، يعدّ ضمان دقة المعلومات وشفافيتها والالتزام بإيصالها بمسؤولية، ركيزة أساسية في حماية المستثمرين". وأضاف: "في إطار الاقتصاد الرقمي المتنامي في الإمارات، نعمل على ترسيخ إطار تنظيمي متكامل يضع معايير واضحة للمؤثرين الماليين، ما يمكّنهم من أداء دورهم بمصداقية، ويعزز الثقة في المحتوى المالي، ويدعم نزاهة وكفاءة أسواق رأس المال في الدولة".

وبدلاً من التركيز فقط على إجراءات الإنفاذ، ترتكز استراتيجية هيئة سوق المال على تمكين صنّاع المحتوى المالي المسؤول، إدراكاً منها للدور الحيوي الذي يؤدّيه صنّاع المحتوى الرقمي في تشكيل الوعي المالي وتوجيه القرارات الاستثمارية. ويهدف هذا النهج إلى دمج المؤثرين الماليين المعتمدين ضمن المنظومة المالية الشاملة، وتعزيز دورهم كمشاركين مسؤولين يسهمون في تقديم محتوى موثوق وشفاف، ويمثّلون هذا القطاع أمام جمهورهم.

وخلال الأسبوع الدولي لمكافحة المعلومات المضلّلة، يتعاون المؤثرون الماليون المعتمدون مع الهيئة لنشر رسائل توعية تسلّط الضوء على الثقافة المالية، وأهمية اتخاذ قرارات استثمارية مسؤولة، والمخاطر المرتبطة بالمعلومات المالية المضلّلة عبر الإنترنت.

وتواصل هيئة سوق المال، من خلال مبادرات تجمع بين التنظيم والتوعية والتعاون، تعزيز منظومة التمويل الرقمي في دولة الإمارات، ما يدعم حماية المستثمرين ويرسّخ نزاهة الأسواق.