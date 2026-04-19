«هيب السويسرية» تسحب أغذية أطفال ملوثة بسم الفئران في النمسا

قال مسؤولون إن شركة هيب السويسرية لأغذية الأطفال تستدعي بعض برطماناتها لأغذية الأطفال بعد ثبوت إيجابية تلوث عينات بسم الفئران في النمسا.

وتعتقد السلطات أنه تم التلاعب في برطمانات تزن 190 جراماً لأطعمة الأطفال بالجزر والبطاطس ومخصصة للأطفال الذين يبلغون من العمر 5 أشهر،، ويتم بيعها في متاجر «سبار» في النمسا. وقد ثبتت إيجابية تلوث العينة بسم الفئران، السبت.

وقالت هيب في بيان إنها تستدعي جميع برطمانات أطعمة الأطفال التي تباع في متاجر سبار في النمسا كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن البرطمانات التي تعرضت للتلاعب تنبعث منها رائحة كريهة.

وأوضحت الشركة أنها لا تستبعد أن يكون قد تم إضافة السم من خلال تلوث خارجي.