حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية ترتفع إلى 119.9 مليار دولار في فبراير

ارتفعت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 119.9 مليار دولار خلال فبراير 2026، بارتفاع قدره 7.5 مليارات دولار، مقارنة بشهر يناير 2026.

وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي إلى حوالي 46.6 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل نحو 39% من الإجمالي، وقرابة 73.2 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته نحو 61%.

وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي، بنحو 1239.3 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 897.3 مليار دولار.