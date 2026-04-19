«بزنس إنسايدر»: الحياة الطبيعية تعود إلى دبي والمغتربون يسارعون بالعودة

تشهد دبي عودة تدريجية إلى وتيرة الحياة الطبيعية، بعد أكثر من أسبوع على اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حيث بدأت المدارس بإعادة فتح أبوابها، وعاد الموظفون تدريجياً إلى الاجتماعات الحضورية، فيما شرع عدد من المغتربين الذين غادروا مؤقتاً في العودة إلى الإمارة.

ووفق تقرير نشره موقع «بيزنس إنسايدر»، فإن هذه العودة شملت حالات فردية من المقيمين، من بينهم ساندي زانيلا، وهي طبيبة ومدربة يقظة ذهنية انتقلت إلى دبي قبل أكثر من خمس سنوات، وغادرت مع عائلتها إلى إيطاليا بعد اندلاع التوترات، قبل أن تقرر العودة مع أطفالها عقب الاطمئنان إلى استقرار الأوضاع، مؤكدة أن دبي تمثل مركز حياتها رغم حالة عدم اليقين المؤقتة.

وتعكس هذه التطورات استمرار صورة دبي كوجهة آمنة ومفضلة للمغتربين، حيث تضم ملايين الوافدين الذين يشكلون نحو 90% من سكانها، مستفيدة من بيئة معيشية مستقرة ورواتب تنافسية ونظام اقتصادي جاذب.

ومع استمرار حالة الهدوء النسبي، بدأت مؤسسات التعليم استئناف نشاطها الحضوري، حيث أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عودة الدراسة في المدارس والجامعات، إلى جانب استئناف خدمات الحافلات المدرسية، ما يعكس تسارع وتيرة العودة إلى الحياة اليومية الطبيعية.

وفي قطاع الأعمال، عادت العديد من الشركات إلى العمل المكتبي بعد فترة من العمل عن بُعد، حيث أكدت تشارلي رايت، الرئيس التنفيذي لإحدى وكالات التسويق، أن العملاء باتوا يفضلون الاجتماعات المباشرة، فيما واصلت الشركات عمليات التوظيف بشكل طبيعي.

كما فضّلت بعض العائلات، مثل شانتيل تومسون القادمة من المملكة المتحدة، البقاء في دبي رغم التحديات المؤقتة، مشيرة إلى أن الأوضاع باتت أكثر استقراراً وأن الحياة تسير بوتيرتها الطبيعية تدريجياً، مع استمرار استكمال الإجراءات المرتبطة بالإقامة والاستقرار.

وفي المقابل، أشار عاملون في قطاع نقل الحيوانات الأليفة إلى تراجع كبير في طلبات المغادرة بعد موجة قلق سابقة، مع توقعات بعودة النشاط الطبيعي خلال فترة قصيرة، في حين بدأت شركات شحن الأمتعة تسجيل ارتفاع في الشحنات الواردة إلى الدولة بعد فترة من التراجع.

ويرى خبراء في قطاع التعليم والاستشارات أن السلوك العام للمقيمين انتقل من قرارات انفعالية إلى تخطيط طويل الأمد، يقوم على ضمان استقرار الأسر والأطفال، سواء عبر البقاء أو وضع خطط بديلة مؤقتة إلى حين اتضاح الصورة بالكامل.

وبين هذا التحول التدريجي، تبرز دبي كبيئة تستعيد توازنها بسرعة، مدفوعة ببنية اجتماعية واقتصادية مرنة، وشعور متنامٍ بالترابط المجتمعي، ما يعكس بدء تشكل «واقع جديد» يتسم بالحذر من جهة، والاستقرار التدريجي من جهة أخرى.