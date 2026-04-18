حبيب محمدوف أسطورة «يو إف سي» يدخل عالم عقارات دبي

أعلنت «دي أي إيه» العقارية القابضة، الشركة العالمية المتخصّصة في إدارة أعمال البناء، إبرام شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع أسطورة بطولة «يو إف سي» حبيب نور محمدوف، في خطوة ترسم ملامح فصل جديد في القطاع العقاري المتنامي في الإمارات.

وتمهّد هذه الشراكة لإطلاق سلسلة من المشاريع المشتركة، تستهلّها «مساكن لوزورا»، المشروع السكني الراقي في جزر دبي التي تُعتبر إحدى أبرز الوجهات السكنية في الإمارة. وتبلغ القيمة الإجمالية لمشروع مساكن لوزورا نحو 70 مليون دولار (256.9 مليون درهم)، وقد جاء بتصميم يستند إلى مفهوم متفرّد يجمع بين أجواء الفنادق وخصوصية المساكن، ليقدّم تجربة تتكامل فيها مزايا تملّك المنزل مع راحة الخدمات الفندقية. ويستهدف المشروع شريحة متنوعة من المشترين، مع تخصيص 70% من الوحدات للمستثمرين و30% للمستخدمين النهائيين، بما يعكس تنامي الطلب في دبي على الأصول السكنية ذات العائد المرتفع، والمقترنة بأسلوب حياة عصري.

وقال فاروخ كوربانوف، مؤسس الشركة: تقوم هذه الشراكة على رؤية مشتركة وأسلوب تفكير واحد، يرتكزان على الانضباط، والثبات، والسعي الدائم إلى تحقيق النتائج، يعكس كل مشروع ننجزه التزامنا بالدقة والتسليم في الوقت المحدد، فيما تجسّد مسيرة حبيب، ما يجعله الشريك الأمثل لنا ونواصل توسيع نطاق رؤيتنا في دولة الإمارات.

فيما قال حبيب نور محمدوف: في الرياضة كما في عالم الأعمال، يقوم النجاح على الانضباط وقوة الفريق، وأكثر ما لفتني في الشركة، هو التزامهم بإنجاز الأمور على النحو الصحيح، بهدوء وثبات وهدف واضح.

وسجّل المشروع زخماً مبكّراً لافتاً، إذ تمّ بيع أو حجز 38% من وحداته حتى الآن. كما تبدأ أسعار الشقق المؤلّفة من غرفة نوم واحدة من 1.7 مليون درهم، ما يعزّز مكانة لوزورا كخيار تنافسي ضمن موقعه المميّز في جزر دبي، ومن المتوقّع تسليم المشروع في أغسطس 2027.