خبراء: التحول الرقمي يعيد صياغة العمل المصرفي في الإمارات

أكد خبراء في القانون والاقتصاد أن على البنوك الإماراتية تبني التحول الرقمي بشكل كامل لتعظيم فرص النمو المتاحة وذلك في معرض تعليقهم على صدور التقرير السنوي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لعام 2025.

وأوضح كل من ماثيو إسكريت وسيا راهنما من مؤسسة «بينسنت ماسونز» أن التقرير يسلط الضوء على قوة وحجم القطاع المصرفي الإماراتي، مشيرين إلى وجود فرص نمو واعدة ترتبط بشكل مباشر بالتطور التكنولوجي المتسارع.

ويرى ماثيو إسكريت أن التقرير يبرز بوضوح قدرة البنوك على توسيع ميزانياتها العمومية وضخ رؤوس الأموال لدعم التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن المصارف الإماراتية تعمل من موقع قوة بفضل ما تمتلكه من حجم وقدرة وسيولة تدعم استمرار النمو.

وشدد على أن النمو المزدوج في الائتمان والودائع إلى جانب ظروف رأس المال والتمويل القوية يخلق فرصاً جليلة لتوسيع أنشطة الإقراض ونشر رأس المال بكفاءة لدعم المرحلة التالية من التنويع الاقتصادي ولا سيما في القطاعات غير النفطية.

وأضاف إن التقرير يشير إلى تحول جذري في كيفية تحقيق النمو حيث تسهم مبادرات التحول الرقمي التي تشمل التمويل المفتوح وتحديث البنية التحتية للمدفوعات والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية وإطلاق «الدرهم الرقمي» في إعادة صياغة نماذج الأعمال المصرفية وفتح آفاق جديدة للإيرادات في مجالات المدفوعات وخدمات المعاملات والقنوات الرقمية.

واعتبر أن هذه التطورات باتت تمثل ضرورات تجارية للبنوك أكثر من كونها مجرد مشاريع تغيير تكنولوجي بحتة وخاصة أن مبادرة التمويل المفتوح دخلت حيز التنفيذ العام الماضي مع تضاعف عدد شركات التكنولوجيا المالية المرخصة من 18 شركة في 2024 إلى 36 شركة في 2025 ما صعد بالإمارات إلى المركز الثامن عالمياً في مؤشر مراكز التكنولوجيا المالية العالمي.

من جانبه، أشار سيا راهنما إلى أن التقرير يربط بين فرص النمو وجودة التنفيذ مبيناً أنه مع توسع البنوك في عروضها الرقمية وتبني نماذج تشغيل أكثر تعقيداً تزداد التوقعات المتعلقة بحوكمة التكنولوجيا والمرونة السيبرانية وإدارة مخاطر الطرف الثالث واستمرارية العمليات حيث أصبحت رقابة مجلس الإدارة وإدارة المخاطر على مستوى المؤسسة وضوابط الجرائم المالية والمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات النمو المستدام.

وأكد أن نجاح البنوك في المستقبل سيعتمد على قدرتها على الموازنة بين التوسع والابتكار وبين الحوكمة القوية ونماذج التشغيل المرنة في ظل مشهد عالمي مليء بالتحديات.