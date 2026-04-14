«الهلال» تعلن استحواذ إيلاي ليلي على إحدى شركات محفظتها الاستثمارية





أعلنت شركة «الهلال للمشاريع الناشئة»، منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة الهلال للمشاريع، عن إبرام شركة «كروس بريدج بايو» إحدى شركات محفظتها الاستثمارية، اتفاقية نهائية للاستحواذ عليها من قبل شركة الأدوية الأمريكية «إيلاي ليلي آند كومباني»، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار.

وبموجب الاتفاق، يحصل مساهمو الشركة على دفعة نقدية أولية، إضافة إلى دفعة مستقبلية مشروطة بتحقيق مرحلة تطويرية محددة، في خطوة تعكس التقدم الذي أحرزته الشركة منذ تأسيسها في عام 2023 في مجال تطوير علاجات السرطان الموجهة من الجيل التالي.

وأوضحت «الهلال للمشاريع الناشئة» أنها شاركت في قيادة الجولة التأسيسية لتمويل «كروس بريدج بايو» بقيمة 10 ملايين دولار في نوفمبر 2024، دعماً لتطوير منصتها في مرحلة مبكرة، والتي تركز على إيصال علاجات دقيقة إلى الخلايا السرطانية لتعزيز فعالية العلاج.

وقال توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في شركة الهلال للمشاريع، إن دعم الشركة منذ المراحل الأولى يعكس نجاح استراتيجية الاستثمار في الشركات الناشئة ذات التقنيات المتقدمة، مشيراً إلى أن الوصول إلى صفقة الاستحواذ يمثل محطة مهمة في مسار تطوير الابتكارات الطبية.

من جانبه، أكد الدكتور مايكل توريس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«كروس بريدج بايو»، أن دعم «الهلال للمشاريع الناشئة» كان حاسماً في الانتقال من مرحلة الفكرة إلى تطوير منصة متقدمة مهدت للوصول إلى شريك استراتيجي عالمي مثل «إيلاي ليلي».

وتعمل «كروس بريدج بايو» على تطوير علاجات قائمة على مقترنات دوائية مضادة للأجسام ذات حمولة مزدوجة، تستهدف الخلايا السرطانية بدقة أعلى، حيث يُعد مرشحها الرئيسي «CBB-120» علاجاً واعداً يستهدف بروتين «TROP-2»، مع توقعات بتقديم طلب تسجيل دواء تجريبي جديد في عام 2026.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور دامير إيليتش، مدير علوم الحياة في «الهلال للمشاريع الناشئة»، إلى أن الشركة برزت مبكراً كإحدى الجهات الرائدة في هذا المجال، مؤكداً أن الشراكة مع «إيلاي ليلي» تمثل خطوة مهمة لاستكمال تطوير المنصة العلاجية.

ويعكس هذا الاستحواذ استراتيجية «الهلال للمشاريع الناشئة» في الاستثمار في شركات التكنولوجيا الحيوية ذات الابتكارات المتقدمة، ويؤكد نجاحها في دعم شركات قادرة على الانتقال من مراحل التأسيس إلى صفقات استحواذ عالمية خلال فترة زمنية وجيزة.