أسعار البنزين والديزل في أمريكا تسجل أعلى مستوياتها الموسمية على الإطلاق









بلغت أسعار البنزين والديزل عند محطات الوقود في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها الموسمية على الإطلاق، ما يشكل عبئاً على المستهلكين مع اقتراب موسم السفر الصيفي.

ورغم تراجع تكاليف الوقود قليلاً في الأيام الأخيرة وسط تقييم أسواق النفط لاحتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، فإن الأسعار بمحطات الوقود لا تزال مرتفعة، خاصة بالنسبة لهذا الوقت من العام.

وبلغ متوسط سعر البنزين 4.12 دولارات للجالون الاثنين، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية. ويعد ذلك مستوى قياسياً لهذا التاريخ، مقارنة بالذروة السابقة البالغة 4.07 دولارات في اليوم نفسه من عام 2022، عقب القفزة السعرية التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط سعر الديزل على مستوى البلاد 5.65 دولارات للجالون، أي أعلى بأكثر من 60 سنتاً من أعلى مستوى سابق لهذا الوقت من العام، والمسجل في 2022.

وأدت حرب إيران فعلياً إلى خنق حركة المرور عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم. ودفع ذلك أسعار الخام إلى الارتفاع، وأسهم في أكبر قفزة في التضخم الأمريكي منذ نحو أربع سنوات. كما امتدت زيادة أسعار البنزين وتكاليف الديزل إلى أسعار تذاكر الطيران، إضافة إلى تكاليف الغذاء والنقل.