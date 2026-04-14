«بلاك روك» يرفع توصيته للأسهم الأمريكية بدعم مرونة الأرباح

رفع معهد «بلاك روك» للاستثمار توصيته للأسهم الأمريكية، لينضم إلى مجموعة من شركات الوساطة التي ترى أن مرونة أرباح الشركات، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا، قادرة على امتصاص تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وعزا المعهد رفع التوصية إلى «زيادة الوزن» من «محايد» إلى توقعات الأرباح القوية ومحدودية الضرر الذي قد يلحق بالنمو الاقتصادي العالمي جراء مخاطر ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح جان بويفن، رئيس المعهد، أن علاوة التقييم في قطاع التكنولوجيا تآكلت في وقت يتوقع فيه أن يحقق القطاع نمواً في الأرباح بنسبة 43% في عام 2026، ارتفاعاً من 26% في العام الماضي.