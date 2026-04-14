الذهب يعزز مكاسبه.. والتداول يتخطى 4850 دولاراً

عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار، وآمال استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أسهم في تخفيف المخاوف بشأن الضغوط التضخمية.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 1.42% أو ما يعادل 67.9 دولاراً إلى 4850 دولاراً للأوقية، وزاد سعر التسليم الفوري 1.46% إلى 4808.28 دولارات.

وعن الفضة، قفز سعر التسليم الفوري للمعدن الأبيض بنسبة 4.83% إلى 79.2247 دولاراً للأوقية.

وجاء ذلك بالتوازي مع انخفاض مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.23% إلى 98 نقطة.

وتلقت أسعار المعادن النفيسة دعماً من تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، قال فيها إن الولايات المتحدة أحرزت تقدماً ملموساً في المباحثات مع إيران.

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لاحقة، أن جولة جديدة من المفاوضات قد تُعقد خلال اليومين المقبلين في باكستان.