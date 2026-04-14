باناسونيك تعزز قيادتها الإقليمية في دبي لتوسيع النمو في المنطقة





أعلنت شركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا عن تعيين جون هاردي في منصب الرئيس التنفيذي الجديد في دبي، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة القيادة الإقليمية وتعزيز كفاءة الإدارة العليا في المنطقة، بما يدعم استراتيجيتها للنمو المستدام وترسيخ حضورها في الأسواق الرئيسة.

ويأتي هذا التعيين في ظل تحولات متسارعة تشهدها أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يتطلب مرونة أكبر في الإدارة التنفيذية وقدرة أعلى على مواكبة التغيرات وتعزيز سرعة اتخاذ القرار، لضمان استمرارية الأداء والتوسع في الفرص التجارية.

ويتولى هاردي مهامه خلفاً لهيروكازو يوشيدا الذي تقاعد مؤخراً، حيث أعربت الشركة عن تقديرها لجهوده خلال فترة قيادته، وما قدمه من إسهامات في دعم عمليات الشركة الإقليمية.

ويتمتع الرئيس التنفيذي الجديد بخبرة داخلية واسعة في باناسونيك، إذ شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وشارك في قيادة مبادرات محورية عززت التكامل التشغيلي ورفعت كفاءة الأداء، إلى جانب تطوير العلاقات مع الشركاء في أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت باناسونيك أن هذا التعيين يعكس توجهها الاستراتيجي نحو الاعتماد على الكفاءات الداخلية وتطوير منظومة القيادة العليا، بما يضمن استمرارية التنفيذ الفعّال وتعزيز القدرة التنافسية في المنطقة.

وسيركز هاردي في منصبه الجديد على رفع كفاءة الأداء التشغيلي في القطاعات الأساسية، وتعزيز الحضور السوقي للشركة، وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء والعملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتواصل باناسونيك إدارة محفظة واسعة من الحلول الاستهلاكية والتجارية والتقنيات المتخصصة، انطلاقاً من مقرها الإقليمي في دبي، مع التركيز على تطوير استراتيجيات محلية مرنة تدعم النمو في الأسواق ذات الأولوية.

وقال جون هاردي: «إن تولي هذا المنصب في هذا التوقيت بالذات يُمثل مسؤولية وفرصة في آنٍ واحد. فالمنطقة تشهد تطوراً متسارعاً، وما سيُحدد نجاحنا هو قدرتنا على التركيز، والتنفيذ بانضباط، والبقاء على تواصل وثيق مع عملائنا وشركائنا.

وبحكم خبرتي في مختلف أقسام الشركة، لديّ رؤية واضحة للمجالات التي تحتاج إلى مزيد من الدقة والمجالات التي يُمكننا فيها تحقيق تقدم أسرع. وتتمثل أولويتي في ضمان التوافق والحسم والاتساق في أسلوب تقديم خدماتنا، لأن ذلك هو ما يُرسي دعائم الثقة والأداء المتميز على المدى الطويل».

وأضاف هاردي: «لدينا قاعدة متينة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأنا على ثقة بقدرتنا على البناء عليها بوضوح وهدف واضحين».