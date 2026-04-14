البنوك الأمريكية الكبرى.. نتائج مالية قوية تخالف التوقعات

شهدت المصارف الأمريكية الكبرى نتائج فصلية قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بانتعاش أنشطة التداول والاستثمار إلى جانب استمرار قوة المستهلك الأمريكي رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

فقد سجل بنك «جيه بي مورغان» نتائج فصلية فاقت التوقعات خلال الربع الأول، مدعوماً بأداء قوي في إيرادات الدخل الثابت والخدمات المصرفية الاستثمارية. وأعلن البنك تحقيق أرباح بلغت 5.94 دولارات للسهم، متجاوزاً التوقعات البالغة 5.45 دولارات، فيما بلغت الإيرادات 50.54 مليار دولار مقارنة بتقديرات عند 49.17 مليار دولار. وارتفع صافي الدخل بنسبة 13 % إلى 16.5 مليار دولار، في حين زادت الإيرادات بنسبة 10 % على أساس سنوي. واستفادت البنوك خلال الفصول الماضية من تحسن نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول، إلى جانب استقرار الائتمان الاستهلاكي.

كذلك تفوق بنك «سيتي جروب» على توقعات الأسواق خلال الربع الأول من العام، مدعوماً بأداء قوي في أنشطة التداول، مسجلاً أفضل إيرادات فصلية له في نحو عقد. وأعلن البنك عن تحقيق أرباح بلغت 5.8 مليارات دولار عن الربع الأول، و3.06 دولارات للسهم، متجاوزاً التقديرات البالغة 2.65 دولار، فيما سجلت الإيرادات 24.63 مليار دولار مقارنة بتوقعات عند 23.55 مليار دولار. وشهدت ربحية السهم قفزة بنسبة 56 % على أساس سنوي، بينما سجلت الإيرادات أعلى مستوى لها في عشر سنوات. وبلغ العائد على حقوق المساهمين الملموسة 13.1 %، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، متجاوزاً مستهدف البنك الذي يتراوح بين 10% و11%.

وأعلن بنك «جولدمان ساكس جروب» عن ارتفاع أرباحه خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكر البنك أن صافي أرباحه ربع السنوية بلغ 5.4 مليارات دولار بما يعادل 17.55 دولاراً للسهم، مقابل 4.6 مليارات دولار بما يعادل 14.12 دولاراً للسهم خلال الربع الأول من العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 17.4 %. وقال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي: لا يزال المشهد الجيوسياسي شديد التعقيد، لذا يجب أن تبقى إدارة المخاطر المنضبطة ركيزةً أساسيةً في طريقة عملنا.

أيضاً سجلت أرباح «ويلز فارجو» ارتفاعاً خلال الربع الأول، مدفوعة بنمو إيرادات الفوائد، وتعزيز مكاسب التداول في ظل تقلبات الأسواق. وبلغ صافي الربح 5.25 مليارات دولار، أو 1.60 دولار للسهم، وفق ما أعلنه رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة، مقابل 4.89 مليارات دولار، أو 1.39 دولار للسهم، في الفترة المقابلة من العام الماضي. وأسهم رفع سقف الأصول المفروض على البنك، والذي استمر 7 سنوات عند مستوى 1.95 تريليون دولار، في تمكينه العام الماضي من توسيع ميزانيته العمومية، والسعي لتحقيق نمو أقوى عبر أنشطته الأساسية، وفق رويترز».