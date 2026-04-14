غرفة الشارقة ترسخ الهوية الوطنية ضمن مبادرة «فخورين بالإمارات»

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع مول 06 التابع لمجموعة ألف، مبادرة وطنية ضمن حملة «فخورين بالإمارات» استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قيم الانتماء الوطني وترسيخ روح الاتحاد بين أفراد المجتمع، وإبراز دور المؤسسات في دعم المبادرات الوطنية التي تعكس مكانة دولة الإمارات وريادتها في كافة المجالات.

وتضمنت المبادرة توزيع أعلام الدولة على موظفي غرفة الشارقة وزوار مول 06، تأكيداً على أهمية المشاركة المجتمعية في التعبير عن حب الوطن والاعتزاز برايته، وترسيخ معاني الوحدة التي قامت عليها مسيرة الاتحاد، وتعزيز الفخر بالإنجازات الوطنية، وتأكيداً على رمزية علم الدولة وما يمثله من معاني الوحدة والتلاحم والاعتزاز بالإمارات وقيادتها الحكيمة وقواتها المسلحة الباسلة.

وأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن مشاركتها في حملة «فخورين بالإمارات» تأتي تجسيداً لالتزامها الراسخ بدعم المبادرات الوطنية التي تعزز قيم الانتماء والولاء للوطن، وترسّخ مكانة علم دولة الإمارات بوصفه رمزاً للوحدة والفخر والعزة، وتعكس المسيرة الاتحادية التي أرست دعائمها القيادة الحكيمة التي وضعت الإنسان في صدارة أولوياتها وجعلت من بناء الوطن وتعزيز تماسكه نهجاً ثابتاً، موضحة أن حملة «فخورين بالإمارات» جسّدت ما تتمتع به دولة الإمارات من تلاحم وطني راسخ وجاهزية مجتمعية ومؤسسية عالية، وقدرة على توحيد الجهود وتعزيز القيم الوطنية، بما يعكس عمق الانتماء والاعتزاز بالهوية الإماراتية، مشيرة إلى أن التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرة يعكس عمق الانتماء لدولة الإمارات، وحرص مختلف فئات المجتمع على التعبير عن فخرهم بإنجازات الدولة ومسيرتها التنموية الرائدة.

وشهدت المبادرة تفاعلاً واسعاً من زوار مول 06 من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في دلالة واضحة على حرصهم على التعبير عن انتمائهم واعتزازهم بدولة الإمارات، والمشاركة الفاعلة في المبادرات التي تعزز حضور الهوية الوطنية في الحياة اليومية، بما يجسد روح الانسجام والتلاحم وعمق الروابط التي تجمع أفراد المجتمع تحت راية واحدة، ويؤكد المكانة الراسخة التي يحتلها علم الدولة كرمز للوحدة والعزة، ومصدر إلهام يعبّر عن مسيرة وطن حافلة بالإنجازات والطموحات المستقبلية.