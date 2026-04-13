مجموعة شموخ تبحث فرص الاستثمار في كازاخستان

استقبل الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شموخ، راوان جومابيك سفير جمهورية كازاخستان لدى الإمارات، والوفد المرافق له، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

وضم الوفد كلاً من ألماز تاسبولاَت، القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية، ومكسات دوسكوجا، الممثل التجاري لجمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وداورين دوسجانوف، مستشار القنصلية العامة لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية، ورسلان أورازالييف، الممثل التجاري لجمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وشينغيز ميديش، قنصل في القنصلية العامة لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية.

وناقش الطرفان خلال اللقاء فرص الاستثمار المشترك، وخاصة في القطاعين العقاري والسياحي، إضافة إلى استكشاف مجالات التعاون في المشاريع النوعية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وأشاد بن حم بمتانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، مؤكداً أن مجموعة شموخ تولي اهتماماً بالتوسع في الأسواق الواعدة، وعلى رأسها السوق الكازاخستاني، لما يتمتع به من فرص استثمارية واعدة في مجالات متعددة.

من جانبه، أعرب راوان جومابيك عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بمكانة دولة الإمارات كوجهة اقتصادية رائدة. وأكد أن كازاخستان ترحب بالمستثمرين الإماراتيين، وتوفر بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، ولا سيما في القطاعات الحيوية، مشيراً إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الإماراتي وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية المثمرة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود مجموعة شموخ لتعزيز حضورها الاستثماري إقليمياً ودولياً، وبحث فرص جديدة تسهم في تنويع استثماراتها ودعم النمو المستدام.

كما قام السفير والوفد المرافق بزيارة إلى مركز سالم بن حم الثقافي، حيث اصطحبهم الشيخ الدكتور محمد بن حم في جولة تعريفية اطّلعوا خلالها على مرافق المركز ومبادراته الثقافية. وأشاد السفير بالدور الذي يقوم به المركز في تعزيز المشهد الثقافي وخدمة المجتمع، مؤكداً أهمية هذه المبادرات في مد جسور التواصل الثقافي بين الشعوب.