«أوبك» تخفض توقعات الطلب على النفط بالربع الثاني

خفضت «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من 2026، في ظل تأثير الحرب الجارية في الشرق الأوسط على وتيرة الاستهلاك.

وفي تقريرها الشهري الصادر أمس، توقعت المنظمة التي يقع مقرها في فيينا أن يبلغ الطلب العالمي على النفط نحو 105.07 ملايين برميل يومياً، مقارنة بـ105.57 ملايين برميل يومياً في تقديراتها السابقة.

وأبقت «أوبك» على تقديراتها لنمو الطلب العالمي خلال 2026 دون تغيير، عند نحو 1.4 مليون برميل يومياً، مدعوماً بالطلب القوي من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتوقعت المنظمة نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.5 مليون برميل يومياً على أساس سنوي في الربع الأول من 2026، و0.9 مليون برميل يومياً في الربع الثاني، و1.6 مليون برميل في الربع الثالث، فيما أبقت على توقعاتها لنمو إمدادات النفط من خارج تحالف «أوبك+» عند 600 ألف برميل يومياً في 2026 و2027، مدفوعاً بشكل رئيسي بالإنتاج في البرازيل وكندا والولايات المتحدة والأرجنتين.