تسريع أعمال مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز» بقيمة 1.8 مليار درهم

أعلنت «إيليفيت» عن منح عقد بقيمة 50 مليون درهم لشركة «بيناكل بايلينغ» لتنفيذ أعمال الركائز والأساسات ضمن مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز» الذي تبلغ قيمته 1.8 مليار درهم، حيث يواصل المشروع استقطاب طلب قوي في السوق، عقب نفاد وحدات المرحلة الأولى بالكامل، وتزايد الاهتمام بالمرحلة الثانية.

ويعكس هذا التعيين التقدّم اللافت الذي يتم إحرازه في موقع المشروع، وذلك بعد استكمال أعمال التدعيم المؤقت، فيما تتواصل الأعمال بوتيرة متسارعة تسبق الجدول الزمني المحدد. كما يؤكد هذا العقد ثقة «إيليفيت» الراسخة بأسس سوق العقارات في دولة الإمارات على المدى الطويل، وبمسار النمو الاستثنائي لجزيرة المرجان، باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات الناشئة في المنطقة لأسلوب الحياة الفاخر والترفيه الراقي.

وقال زيشان شاه، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيليفيت»: «كان مشروعنا الأسرع مبيعاً على الجزيرة، واليوم نواصل مسيرة التميز هذه من خلال تقدّم الأعمال بوتيرة متسارعة. هذا ما نؤمن به، وهذا ما نريد أن يُقاس به أداؤنا: وضوح الرؤية ودقّة التنفيذ. ونحن على ثقة كبيرة بدولة الإمارات، وبإمارة رأس الخيمة، وبالمستقبل الواعد لجزيرة المرجان على المدى الطويل. كما نثمّن الدور الذي تؤديه قيادة الدولة الرشيدة في ترسيخ بيئة تعزّز الثقة، وتدعم الطموحات، وتُتيح تحويل الرؤى إلى واقع. أما تركيزنا، فيبقى منصبّاً على مواصلة مسيرة الريادة، والاستمرار في البناء، والوفاء للثقة التي أولانا إياها السوق».

وقال ساي كومار، رئيس مجلس الإدارة ومالك «بيناكل بايلينغ»: «نفخر بمواصلة شراكتنا مع «إيليفيت» في «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان»، وبمساهمتنا في تنفيذ هذا المشروع البارز الذي شهد تقدّماً ملحوظاً في موقع العمل، مع استكمال مرحلة التدعيم بنجاح، واستعداد فرقنا للعمل بكامل طاقتها في المرحلة التالية. كما تميّزت «إيليفيت» بسرعة إنجازها ووضوح رؤيتها، ونحن حريصون على الحفاظ على هذا المستوى من التقدّم، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة ودقّة التنفيذ».