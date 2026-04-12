"كرينشيرز" تطلق صندوقي مؤشرات متداولة جديدين في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلنت شركة «كرينشيرز» عن إدراج صندوقي مؤشرات متداولين جديدين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في المنطقة العربية من حيث القيمة السوقية، في خطوة تعكس تنامي جاذبية السوق الإماراتي كمنصة إقليمية للمنتجات الاستثمارية المبتكرة.

ويشمل الإدراج صندوق KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF المتداول تحت الرمز AGIX، والذي يوفر للمستثمرين انكشافاً على قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بما في ذلك شركات مدرجة وخاصة مثل SpaceX وAnthropic، إلى جانب فرص الوصول إلى فئات ابتكار عالية النمو. ومن المقرر إدراج الصندوق رسمياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 16 أبريل 2026.

كما يشمل الإدراج صندوق KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF المتداول تحت الرمز KWIN، والذي تم تطويره بالتعاون بين «كرينشيرز» و«واحد إنفست»، ويوفر استراتيجية دخل بديلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تختلف عن أدوات الدخل التقليدية المعتمدة على الصكوك. ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب الأولي للصندوق بين 15 و21 أبريل 2026، على أن يتم إدراجه بنهاية الشهر نفسه.

ويأتي هذا الإدراج المزدوج من بورصة نيويورك ليعزز موقع أبوظبي مركزاً متنامياً للمنتجات الاستثمارية العالمية المبتكرة، ويعكس ارتفاع الطلب الدولي على أدوات استثمارية متنوعة تجمع بين النمو والدخل المستدام.

وفي إطار تعزيز كفاءة التداول، ستتولى شركة Oceane Global دور مزود السيولة للصندوقين، بما يسهم في رفع مستويات السيولة وضمان فروقات سعرية أكثر كفاءة داخل السوق.

كما ستعمل شركة Waystone بصفتها الممثل القانوني لعمليات الإدراج، بما يضمن الالتزام بالأطر التنظيمية وتعزيز البنية القانونية الداعمة لهذه المنتجات الاستثمارية.

وأكد عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن هذا الإدراج يمثل خطوة جديدة في مسيرة السوق نحو توسيع الوصول إلى الفرص الاستثمارية العالمية، مشيراً إلى أن إطلاق الصندوقين يأتي استجابة للطلب المتزايد على قطاعات النمو السريع مثل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول دخل متوافقة مع أولويات المنطقة، بما في ذلك الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن السوق يتبنى توجهًا استراتيجيًا نحو الاستثمار القطاعي وتنويع مصادر الدخل، بما يتيح للمستثمرين فرصًا أكثر مرونة وسهولة وثقة. كما أشار إلى تسجيل نمو بنسبة 183% في قيمة تداول صناديق المؤشرات المتداولة خلال شهر مارس فقط، إلى جانب ارتفاع بنسبة تقارب 134% في عدد المستثمرين المتعاملين بهذه الفئة على أساس سنوي، ما يعكس الزخم المتنامي في هذا القطاع.

وأكد أن السوق سيواصل تعزيز مكانته كمركز إقليمي رائد لصناديق المؤشرات المتداولة من حيث السيولة، عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية عالمية.

من جانبه، قال جوناثان كرين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كرينشيرز»، إن الإدراج المزدوج للصندوقين يعكس النمو المتزايد في الطلب العالمي على صناديق المؤشرات المتداولة التي توفر انكشافًا استثماريًا متخصصًا ومتنوعًا.

وأوضح أن صندوق AGIX يتيح مزيجًا من الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي المدرجة والخاصة ضمن هيكل واحد يتمتع بسيولة عالية، بما يشمل شركات مبتكرة مثل Anthropic وSpaceX، في حين يقدم صندوق KWIN استراتيجية دخل بديلة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة لتوليد عوائد مستدامة عبر أدوات مالية مبتكرة قائمة على الخيارات.

وأكد أن هذه الصناديق توسّع من نطاق وصول المستثمرين في المنطقة إلى حلول استثمارية متقدمة تجمع بين التكنولوجيا والدخل المستدام ضمن أدوات مدرجة محليًا.

بدوره، قال أنتوني ساسين، الرئيس التنفيذي لشركة Oceane Global، إن الشراكة مع «كرينشيرز» و«واي ستون» تعكس أهمية بناء منظومة متكاملة لصناديق المؤشرات المتداولة، تقوم على الإصدار والهيكلة القانونية وتوفير السيولة.

وأشار إلى أن دور الشركة يتمثل في ضمان تداول هذه المنتجات بكفاءة عالية وفروقات سعرية منخفضة، بما يتيح وصولًا سلسًا للمستثمرين الأفراد والمؤسسات إلى الفرص الاستثمارية العالمية عبر السوق المحلي.

كما أكد كاويمهين أودونيل، الرئيس التنفيذي لشركة Waystone في الشرق الأوسط، أن دور الشركة يتمثل في دعم هيكلة تنظيمية قوية ومتوافقة مع الأطر المعتمدة في دولة الإمارات، بما يسهم في تسهيل إدراج صناديق المؤشرات العالمية بكفاءة عالية.

وأوضح أن نجاح هذه الشراكة يعكس أهمية التعاون بين الجهات المصدرة ومزودي السيولة والجهات القانونية في بناء منظومة مستدامة ومتطورة لصناديق المؤشرات المتداولة.

ويأتي هذا الإدراج الجديد امتدادًا لنجاح إدراج صندوقي KWEB وKRBN في ديسمبر 2025، ما يعزز مسار تطوير البنية التحتية لأسواق رأس المال في المنطقة، ويؤكد الدور المتنامي لأبوظبي كمركز إقليمي وعالمي للمنتجات الاستثمارية المتقدمة.