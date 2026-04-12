غرفة الشارقة تبحث تطوير قطاع مراكز التسوق ودعم استدامة المشاريع الصغيرة

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماعاً موسعاً مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التابعة لها، لبحث خطط تطوير القطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب مناقشة سبل الارتقاء بمنظومة الخدمات داخل مراكز التسوق، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة الشارقة في مجالات التنمية الاقتصادية المستدامة وتنشيط السياحة الداخلية.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد في مقر الغرفة، حضور الدكتورة فاطمة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، وأمجد عوض الكريم، رئيس قسم مجموعات العمل، وعبد الله البلوشي، رئيس مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي مراكز التسوق في الإمارة. وناقش المجتمعون مجموعة من المحاور الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة إقليمية رائدة للتسوق والترفيه.

وأشاد المشاركون بالكفاءة العالية والاستجابة الاستباقية التي أبدتها الجهات الحكومية في الشارقة خلال التعامل مع الظروف الجوية والمناخية الأخيرة، مؤكدين أن سرعة الاستجابة عززت ثقة المستثمرين والجمهور بمتانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص نمو حقيقية، بما يعكس رؤية القيادة في بناء منظومة اقتصادية مستدامة وقادرة على التكيف مع مختلف الظروف.

ثقة متنامية

وأكدت الدكتورة فاطمة المقرب أن غرفة الشارقة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق، باعتبارها الممثل المباشر للقطاع، ما يسهم في تطوير مبادرات وحلول تدعم نموه وتعزز دوره في تنشيط الحركة التجارية.

وأوضحت أن نجاح مراكز التسوق في تلبية المتطلبات التشغيلية يسهم بشكل مباشر في دعم السياحة الداخلية، ويحوّل هذه المراكز إلى وجهات متكاملة تستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها. كما أكدت التزام الغرفة بدعم القطاع الخاص، وتوفير حلول مرنة تضمن انسيابية الأعمال، إلى جانب التعاون مع مجموعات العمل القطاعية لتطوير سياسات تعزز من جاذبية الشارقة الاستثمارية.

روح الفريق

من جانبهم، شدد أعضاء مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق ورؤساء المراكز على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التنسيق مع غرفة الشارقة، للاستفادة من الدعم الاستراتيجي المقدم بما يضمن استدامة القطاع.

وأكدوا أهمية بناء منظومة اقتصادية متكاملة تربط بين مراكز التسوق والفنادق والقطاعات الخدمية والقانونية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقديم تجربة تسوق متكاملة تعزز مكانة الشارقة كوجهة متميزة للاستثمار وجودة الحياة.

دعم المشاريع

وتناول الاجتماع آليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل مراكز التسوق، مع التأكيد على أهمية تطوير حلول مبتكرة وأطر إيجارية مرنة تضمن استدامة هذه المشاريع وتعزز مساهمتها في قطاع التجزئة.

كما ناقش الحضور مقترحات لتعزيز جاهزية البنية التحتية لمراكز التسوق لمواجهة التحديات المناخية، ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب بحث آليات دمج قطاع التجزئة مع مجموعة عمل مراكز التسوق، بما يحقق تكاملاً أكبر بين مختلف الأطراف، ويعزز من كفاءة المنظومة الاقتصادية.

تجربة متكاملة

وأكد المشاركون ضرورة مواءمة خدمات ومرافق مراكز التسوق مع رؤية إمارة الشارقة كـ«مدينة صحية»، من خلال تطوير مرافق موجهة للعائلات والأطفال وفق أعلى المعايير، وتوفير مساحات ترفيهية وصحية تجعل من مراكز التسوق وجهات متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه ونمط الحياة الصحي.

كما بحث الاجتماع تطوير المهرجانات والعروض الموسمية بما يعزز النشاط الاقتصادي، مشيدين بالنجاح الكبير الذي حققه «مهرجان رمضان الشارقة 2026» في نسخته الـ36، بمشاركة واسعة من مراكز التسوق والعلامات التجارية والأسر المنتجة.

وأكد الحضور الاستعداد للفعاليات القادمة، مع العمل على تقديم تجارب تسوق تفاعلية مبتكرة تواكب الاتجاهات العالمية وتعزز جاذبية القطاع.