"أبوظبي للأوراق المالية" يحقق نسبة امتثال 98% للإفصاح عن البيانات عام 2025

أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحقيق نسبة امتثال بلغت 98% للإفصاح عن البيانات المالية السنوية لعام 2025، في إنجاز يعكس نهجاً مؤسسياً يرتكز على أعلى معايير النزاهة والشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين بمتانة وكفاءة منظومة السوق.

وبصفته منصة مالية رائدة تسهم في تعزيز الفرص ودعم النمو، يجسد هذا الإنجاز منظومة متقدمة ترتكز على الثقة والشفافية والانضباط التنظيمي. وقد انعكس ذلك على الأداء القوي للشركات المدرجة، حيث ارتفع إجمالي صافي الأرباح بنسبة 17% على أساس سنوي ليتجاوز 200 مليار درهم، ما يعكس دور الحوكمة في تعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي، ويعزز مكانة السوق كمحرك رئيسي للنمو ومركز جذب للاستثمارات.

وقامت 99 شركة من أصل 101 شركة مدرجة ومتداولة بالإعلان عن نتائجها المالية المُدققة ضمن الإطار الزمني القانوني المحدد بـ90 يوماً، في دلالة واضحة على مستوى عالٍ من الالتزام والانضباط في الإفصاح. ولا تشمل هذه الأرقام شركتين تختلفان في دوراتهما المالية، إذ استوفت إحداهما متطلبات الإفصاح لنهاية شهر يونيو، فيما لا يزال موعد الإفصاح للشركة الأخرى، التي تنتهي سنتها المالية في شهر مارس، غير مستحق بعد.

قوة ومتانة

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "تعكس مستويات الامتثال المرتفعة ونمو صافي الأرباح قوة ومتانة الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، والتزامها بترسيخ أعلى معايير الحوكمة المؤسسية. وفي مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، نواصل العمل على تطوير سوق رأسمال يتسم بالكفاءة والمرونة والسيولة، مدعوماً بقاعدة متنوعة من المستثمرين، ومشاركة مؤسسية قوية، إلى جانب أطر تنظيمية متقدمة تعزز ثقة المستثمرين وترسّخ جاذبية السوق. وسنمضي قدماً في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية أبوظبي ودولة الإمارات، وترسيخ مكانتهما كمركز مالي عالمي رائد".