طيران الإمارات تعلن عن تشغيل محدود لعدد من الرحلات

أعلنت طيران الإمارات عن تشغيل عدد محدود من الرحلات المجدولة مع إعادة فتح المجال الجوي بشكل محدود.

وقالت الشركة: "يمكن للعملاء الاطلاع على جدول الرحلات المقبلة، وكذلك حجز المقاعد للسفر عبر الموقع الإلكتروني.

وأكدت في موقعها على الإنترنت، "تواصل طيران الإمارات متابعة الوضع عن كثب، وسيتم تحديث جدول عملياتها التشغيلية وفقاً للتطورات.. نود أن نشكر عملاءنا على تفهمهم وصبرهم. وتبقى سلامة مسافرينا وأطقمنا على رأس أولوياتنا".

ودعت المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهكم حتى بعد إتمام إجراءات السفر، والاطلاع على آخر التحديثات التشغيلية عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى ضرورة تحديث المسافرين لبيانات لتلقي الإشعارات، والتحقق من البريد الإلكتروني لأي تغيير أو إلغاء على الرحلة قبل التوجه إلى المطار.