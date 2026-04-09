أسعار النفط ما دون 95 دولارا وارتفاع مؤشر داو جونز بعد هدنة إيران

قلصت أسعار النفط خسائرها الصباحية بعد اقترابها من 90 دولارا للبرميل صباح اليوم الأربعاء ليجري تداوله بأقل من 95 دولارا للبرميل، فيما سجلت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعا ملحوظا بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بإبادة "حضارة بأكملها" في الحرب مع إيران. ورغم ذلك فقدت الأسهم الأمريكية جزءا من مكاسبها الصباحية الكبيرة مع تقدم التعاملات.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 5ر2%، بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، قبل أقل من 90 دقيقة من مهلة ترامب لطهران لفتح مضيق هرمز والسماح لناقلات النفط بمغادرة الخليج والوصول إلى عملائها.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 1325 نقطة، أي بنسبة 8ر2 %، كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 8ر2% عقب مكاسب أكبر سجلتها الأسواق الأوروبية والآسيوية.

ورغم الارتفاع الكبير لأسعار الأسهم اليوم، فإنها مازالت أقل من مستوياتها قبل الحرب التي بدأت بالقصف الأمريكي الإسرائيلي لإيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، بينما لا تزال أسعار النفط مرتفعة بسبب التهديد باستئناف الحرب. ويبدو وقف إطلاق النار هشا بالفعل، وأغلقت إيران مضيق هرمز مجددا اليوم الأربعاء ردا على الهجمات الإسرائيلية في لبنان.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة "مونكس"، تاكاشي هيروكي، إن "هناك ما يدعو للتفاؤل، لكن من السابق لأوانه الجزم، فكما تعلمون، إنه ترامب".

وحتى الآن، حدد ترامب عدة مواعيد نهائية لإيران لفتح مضيق هرمز، وهدد بعواقب وخيمة في حال عدم امتثال طهران، ثم ما لبث أن أجل هذه المواعيد.

في المقابل، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بنسبة 4ر16% ليصل إلى 41ر94 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بنسبة 3ر13% ليصل إلى 75ر94 دولارا للبرميل. وكان قد تجاوز لفترة وجيزة 119 دولارا عندما بلغت المخاوف بشأن الحرب مع إيران ذروتها، ولكنه لا يزال أعلى من سعره قبل الحرب الذي بلغ حوالي 70 دولارا.

وفي آسيا، حيث تعتمد الدول بشكل أكبر على النفط من الشرق الأوسط، ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 9ر6%.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 4ر5%، كما ارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1ر3 %.

وحققت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعا مماثلا تقريبا، حيث ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1ر5%، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 5ر4 %.