«أنثروبيك» تعلن عن رقم أعمال يتخطى 30 مليار دولار أعلى من رقم منافستها «أوبن ايه آي»

أعلنت مجموعة «أنثروبيك» صاحبة نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي «كلود» عن نمو في عائداتها التي زادت ثلاث مرات في خلال فصل واحد لدرجة بات رقم أعمالها أكبر من رقم منافستها «أوبن ايه آي» المطورة لـ«تشات جي بي تي».

وجاء في بيان للشركة الناشئة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها «رقم أعمالنا المحسوب على أساس سنوي تخطى 30 مليار دولار في مقابل 9 مليارات في أواخر 2025».

وكانت «أوبن ايه آي» التي تتحدث عن نحو 900 مليون مستخدم أسبوعي لـ«تشات جي بي تي» قد أعلنت في أواخر مارس عن عائدات تخطت ملياري دولار في الشهر، أي حوالي 24 ملياراً على أساس سنوي.

وتستند هذه الأرقام إلى تقديرات أكثر مما هي تقوم على بيانات حسابية، في ظل النمو المتسارع الوتيرة للذكاء الاصطناعي. وما زالت الشركتان تسجلان نقصاً في الإيرادات حتى الساعة، إذ إن العائدات أقل بكثير من الاستثمارات والنفقات المقرة لتشييد مراكز بيانات ضخمة وتشغيلها.

غير أن وتيرة النمو هذه تعكس الاستخدام الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي.

وعلى سبيل المقارنة، استغرق الأمر 13 سنة لـ«غوغل» و16 سنة لـ«أمازون» لبلوغ عتبة 30 مليار دولار في رقم الأعمال السنوي. ومن شأن «أنثروبيك» التي أسست على أيدي موظفين سابقين في «أوبن ايه آي» أن تبلغ هذه العتبة في خمس سنوات، إذا ما تواصل نموها على هذا المنوال.

وتحقق «أنثروبيك» هذا الأداء رغم الصعوبات التي تواجهها الشركة مع الإدارة الأمريكية التي صنفتها «خطراً» على الأمن القومي بعد رفضها استخدام «كلود» من وزارة الدفاع لمراقبة المواطنين الأمريكيين أو تشغيل أسلحة مستقلة.

وأعلنت المجموعة عن هذه الأرقام بمناسبة الاتفاق المبرم مع «غوغل» و«برودكوم» حول القدرات الحسابية.