إطلاق خدمة «التجارة الإلكترونية» عبر تطبيق «عجمان ون»

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إطلاق خدمة «التجارة الإلكترونية»، ضمن جهودها المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الرقمية وتسهيل ممارسة الأعمال، بما يواكب التحول نحو الاقتصاد الرقمي ويدعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع في الإمارة.

وأوضحت الدائرة أن الخدمة متوفرة عبر تطبيق «عجمان ون» ضمن باقة خدماتها وتتيح للمتعاملين إنجاز إجراءاتهم بسهولة وسرعة، بما يعزز تجربة المستخدم ويرفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

وتتيح خدمة «التجارة الإلكترونية» للمنشآت التجارية مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء السلع أو تقديم الخدمات عبر الوسائل والمنصات الرقمية، بما يشمل المتاجر الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف الذكية، وحسابات البيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المعمول بها.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أن الخدمة متاحة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها وتشمل جميع الأنشطة غير عالية الخطورة، بما يسهم في توسيع نطاق ممارسة التجارة الإلكترونية بصورة قانونية ومنظمة، وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية، ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يأتي إطلاق الخدمة عبر «عجمان ون» ضمن خطة الدائرة توفير خدمات رقمية متكاملة تقلل الوقت والجهد على المتعاملين، وتتيح إنجاز المعاملات من أي مكان وفي أي وقت، بما ينسجم مع توجهات حكومة عجمان نحو خدمات أكثر مرونة وكفاءة. ودعت الدائرة الراغبين في الاستفادة من خدمة «التجارة الإلكترونية» إلى التقديم عبر تطبيق عجمان ون والاطلاع على التفاصيل عبر القنوات الرسمية، مؤكدة استمرارها في تطوير خدماتها بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في إمارة عجمان.