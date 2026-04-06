دانوب: لا تسريحات.. والرواتب في موعدها

أكد رضوان ساجان رئيس ومؤسس مجموعة دانوب، دعمه الكامل للموظفين العاملين في المجموعة، معلناً أن الشركة لن تسرّح أي موظف.

وقال ساجان في بيان: لقد واجهنا العديد من التحديات في الماضي، مثل الأزمة المالية في العام 2008، وخلال جائحة «كوفيد-19» التزمت بعدم تسريح أي موظف، ووفيت بهذا الوعد. وبالمثل، لن يكون هناك أي تسريح في مجموعة دانوب هذه المرة أيضاً.

وأضاف: «أكثر من 6000 موظف لدينا ليسوا مجرد قوة عاملة — بل هم عائلتنا. هم من ساهموا في بناء مجموعة دانوب إلى ما هي عليه اليوم. وفي مثل هذه الأوقات، نقف إلى جانبهم بنفس الالتزام. سيتم دفع جميع الرواتب في موعدها، وسنواصل التزامنا بخدمة عملائنا وشركائنا».

وعلى مر السنوات، طورت مجموعة دانوب هيكلاً متنوعاً ومرناً يشمل مواد البناء، والعقارات، وحلول المنازل، ما يمكنها من الاستجابة بفعالية للتغيرات في السوق.

وفي هذا السياق، كشفت دانوب العقارية أخيراً عن أول مجتمع سكني متكامل واسع النطاق لها، «Greenz by Danube»، والذي يضم منازل تاون هاوس وفيلات فاخرة تبدأ أسعارها من 3.5 ملايين درهم، مع خطة الدفع الشهيرة بنسبة 1% شهرياً، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمشترين.

وتواصل الشركة التركيز على التنفيذ، مع ضمان تسليم المشاريع في الوقت المحدد والوفاء بجميع التزاماتها. ومع استمرار التحديات الجيوسياسية الحالية، لا تكتفي مجموعة دانوب بالحفاظ على مكانتها، بل تعززها أيضاً، مؤكدة أن الأسس القوية والقيادة الحاسمة قادرتان على تحويل التحديات إلى فرص للنمو المستدام.