«دو» و«إريكسون» تنجحان في تجربة نشر الجيل الخامس في الإمارات





أعلنت شركة «دو»، بالتعاون مع شركة «إريكسون»، عن نجاحها في تنفيذ تجربة تقنية لنشر شبكة الجيل الخامس المستقلة (5G Standalone) باستخدام تقنية الموجات المليمترية (mmWave) ذات النطاق الموسّع، في عدد من المناطق السكنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتمدت التجربة على حلول «إريكسون» اللاسلكية المتقدمة AIR 5343، إلى جانب مجموعة من الخصائص البرمجية الحديثة، لتحقيق سرعات جيجابتية عالية، وزيادة السعة للتطبيقات ذات الطلب المكثف، وتحسين التغطية داخل الأحياء السكنية، وتسريع إطلاق خدمات الوصول اللاسلكي الثابت (FWA). وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المزيد من الأسر من الاستفادة من خدمات FWA عالية الأداء في مختلف أنحاء الدولة.

وأوضح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، أن الشركة تسعى من خلال هذه التجربة إلى تقديم حلول اتصال مبتكرة لعملائها، وتعزيز دور الإمارات، كونها رائدة عالمياً في تقنيات الجيل الخامس، واستكشاف سبل تحسين جودة الخدمات وابتكار عروض جديدة للمشتركين، فضلاً عن دعم تطوير البنية التحتية الرقمية.

ويُعد هذا المشروع أول تطبيق لتقنية الموجات المليمترية ذات النطاق الموسع في الإمارات، ويعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين «دو» و«إريكسون»، الشريك التقني الرئيسي في تطوير شبكة الوصول الراديوي الخاصة بالشركة.

وقالت بترا شيرن، رئيس «إريكسون» في منطقة الخليج، إن المشروع التجريبي يمثل خطوة مهمة في نشر شبكات الجيل الخامس المستقلة، ويسلط الضوء على قدرة تقنية الموجات المليمترية على تحسين خدمات الوصول اللاسلكي الثابت، مع الاستخدام الأمثل للطيف الترددي لصالح المشغلين والمستخدمين على حد سواء، مؤكدة التزام الشركة بتقديم حلول عملية تلبي احتياجات السوق.

واستندت التجربة إلى بنية نشر واسعة النطاق، مكنت من تقديم خدمات FWA عالية السعة والأداء، ما يؤكد جدوى استخدام تقنية الموجات المليمترية في تطبيقات النطاق العريض المنزلي، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2031، وتسريع التحول الرقمي وترسيخ أسس خدمات الاتصال المستقبلية على مستوى الدولة.