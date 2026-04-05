«اقتصادية الشارقة» تعزز التواصل مع المستثمرين لدعم بيئة الأعمال وتنمية القطاعات الحيوية

نظم «مجلس اقتصادية الشارقة» التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لقاءً موسعاً مع عدد من المستثمرين في القطاعات الحيوية بالإمارة، شمل قطاع السياحة والفنادق، والطيران، والشحن والنقل، والتشييد والبناء، بالإضافة إلى منافذ البيع والمصانع. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدائرة على تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين ومواكبة المستجدات في بيئة الأعمال، وخلق حلول فعّالة مشتركة، بما يعزز العلاقات مع المتعاملين ويدعم بيئة الاستثمار في الإمارة، ويتيح تبادل الأفكار والمقترحات التطويرية التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم قطاع الأعمال المحلي.

افتتح اللقاء، الذي عقد في مبنى الدائرة الرئيسي، حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، مرحباً بالحضور ومثمّناً أهمية هذه اللقاءات في مناقشة سبل التعاون بين الدائرة وممثلي الشركات الخاصة. وأوضح سعادته أن الهدف من اللقاء هو تزويد المستثمرين بكل القوانين والتشريعات ذات الصلة بأنشطتهم، واستقبال ملاحظاتهم التطويرية، والعمل على دعم نمو أعمالهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بما يضمن استدامة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وشهد اللقاء حضور نخبة من المستثمرين، حيث تم استعراض أبرز التطورات في القطاعات المختلفة ومناقشة الفرص المستقبلية، بالإضافة إلى بحث سبل دعم بيئة الاستثمار وتعزيز استمرارية الأعمال في الإمارة.

وتركز النقاش أيضاً على تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والاستماع إلى مقترحاتهم لتعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى تجربة المتعاملين. وأكدت الدائرة خلال اللقاء التزامها بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتبني المبادرات النوعية التي تسهم في دعم تنافسية الاقتصاد ومواكبة تطلعات المستثمرين.

وفي هذا السياق شدد حمد علي عبدالله المحمود على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات المباشرة، باعتبارها منصة فاعلة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين الدائرة والمستثمرين. وأوضح أن اقتصادية الشارقة تعمل باستمرار على تطوير الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات المستثمرين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويشجع الاستثمار وينوع القاعدة الاقتصادية في الإمارة.

وأكد المحمود أن الدائرة تهدف إلى توفير مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال، بما يدعم الشركات في تطوير أعمالها، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، ويعزز بيئة الأعمال التنافسية في الشارقة، مشيراً إلى استمرار الجهود في تطوير الخدمات بالتعاون مع كل الجهات المحلية والاتحادية لضمان دعم جميع القطاعات الاقتصادية واستدامتها.

من جانبهم أشاد المستثمرون وأصحاب الشركات بأهمية هذه اللقاءات، مؤكدين حرصهم على مواصلة دورهم الفاعل في دفع عجلة الاقتصاد المحلي ودعم جهود الحكومة لتفعيل دور القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في التنمية الشاملة للإمارة. كما أثنوا على الدعم الذي تقدمه الدائرة للمنشآت الخاصة واهتمامها المستمر بتعزيز دورهم في تطوير قطاعاتهم المختلفة بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل للبيئة الاقتصادية في الشارقة.