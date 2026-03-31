«2 بوينت زيرو» توسع استثماراتها العالمية بدخول قطاع التقنيات الصحية

أعلنت مجموعة «2 بوينت زيرو»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن استثمارها في جولة التمويل من الفئة G لشركة WHOOP، المتخصصة في تقنيات الصحة والعافية، في خطوة تعكس توجهها الاستراتيجي نحو تعزيز حضورها في القطاعات المرتبطة بالمستهلك والاقتصاد الرقمي.

وجاءت هذه الجولة بقيادة صندوق Collaborative Fund، وبمشاركة عدد من المستثمرين العالميين، لتشكل محطة جديدة في مسار نمو الشركة الأمريكية التي تتخذ من بوسطن مقراً لها، والتي رسخت مكانتها إحدى أبرز المنصات العالمية في مجال الأجهزة القابلة للارتداء وتحليل البيانات الصحية.

وتعتمد WHOOP على نموذج أعمال قائم على الاشتراك، حيث تقدم خدمات مراقبة مستمرة للمؤشرات الحيوية، إلى جانب تحليلات وتوصيات مخصصة تساعد المستخدمين على تحسين الأداء البدني والصحي، مستفيدة من قاعدة مستخدمين واسعة تمتد إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة.

ويمثل هذا الاستثمار إضافة نوعية لمحفظة «2 بوينت زيرو»، حيث يعزز حضورها في قطاع العافية، الذي يشهد نمواً متسارعاً على مستوى العالم، ويتكامل مع استراتيجيتها القائمة على الاستثمار في شركات تمتلك نماذج أعمال قابلة للتوسع، وعلامات تجارية قوية، وإيرادات متكررة.

وأكدت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن الاستثمار يعكس التزام «2 بوينت زيرو» بتوجيه رأس المال نحو الفرص التي تجمع بين الابتكار وقابلية النمو، مشيرة إلى أن WHOOP تمثل نموذجاً متقدماً يجمع بين التكنولوجيا والصحة والبيانات، مع قاعدة مستخدمين نشطة ومستويات تفاعل مرتفعة.

وأضافت أن قطاع التقنيات الصحية الموجهة للمستهلكين يعد من أبرز محركات النمو المستقبلية، في ظل توقعات بوصول سوق الأجهزة القابلة للارتداء عالمياً إلى نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2032، ما يعزز جاذبية هذا المجال للاستثمارات طويلة الأجل.

من جانبه، أعرب ويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة WHOOP، عن اعتزازه بالشراكة مع «2 بوينت زيرو»، مؤكداً أن هذا الاستثمار سيدعم خطط التوسع العالمية للشركة، لا سيما في دولة الإمارات التي تُعد من أبرز أسواقها الدولية منذ دخولها في عام 2017.

وكانت الشركة قد أطلقت أحدث أجهزتها القابلة للارتداء في عام 2025، والتي حازت على تصنيف «أفضل الابتكارات»، كما عززت حضورها في دولة الإمارات عبر شراكات استراتيجية في قطاع الرعاية الصحية، ما يدعم توجهها نحو تقديم حلول متكاملة لإدارة الصحة وتحسين جودة الحياة.