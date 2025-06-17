"ادكووب" توحّد ست علامات تجارية عريقة في هوية واحدة

أطلقت "ادكووب" هويتها الموحدة الجديدة في العين، حيث جمعت تحت علامتها التجارية واحدة ست علامات تجارية رائدة في مجال التجزئة هي: العين التعاونية، إيرث، الظفرة التعاونية، أبو ظبي التعاونية، دلما التعاونية، وميغا مارت، لتغطي بذلك جميع مناطق أبو ظبي.

يمتد حضور "ادكووب" الموحد الآن لأكثر من 100 متجر في مختلف أنحاء أبو ظبي، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر شبكات البيع بالتجزئة المجتمعية في الإمارات.

تنسجم هذه التحولات الاستراتيجية مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتعزيز الابتكار، وتفعيل المشاركة المجتمعية. ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد " ادكووب" مكانتها كعلامة تجارية حديثة تلتزم بتقديم المنتجات الطازجة، والقيمة العالية، والجودة المتميزة مع احترام التنوع الثقافي في كافة عملياتها.

وقال برتراند لومي، الرئيس التنفيذي لشركة " ادكووب" يمثل إطلاق "ادكووب" في العين نقطة تحول توحد تحتها علامة واحدة قائمة على أكثر من أربعين عامًا من ثقة العملاء وروابط المجتمع."

وأضاف: "هذا التحول يعزز من قدرتنا على تقديم قيمة أفضل من خلال أسعار تنافسية وجودة عالية للمنتجات، مع تعزيز تجربة التسوق التي نقدمها لتعكس قيم دولة الإمارات.

الالتزام بالمجتمع

تتجاوز "ادكووب" مجرد تغيير العلامة التجارية، إذ تسعى لأن تكون أكثر من مجرد مكان للتسوق، بل مركزًا مجتمعيًا نابضًا بالحياة، يشعر فيه المواطنون الإماراتيون، والعرب، وجميع سكان الإمارات وكأنهم في منازلهم، ويتواصلون مع بعضهم البعض ضمن بيئة بيع بالتجزئة غنية ثقافيًا وشاملة للجميع.

تتجسد هذه الرؤية من خلال إجراءات ملموسة، حيث يظهر التزام "ادكووب" بالمجتمع في تخفيض أسعار أكثر من 1300 سلعة أساسية لتحسين القدرة على الشراء اليومية، إلى جانب إطلاق حملة استرداد نقدي جديدة تبدأ اليوم، تقدم 50 درهمًا نقدًا على كل عملية شراء تزيد قيمتها عن 250 درهمًا، دعماً إضافيًا للعائلات في رحلتها الشرائية اليومية.

تم إعادة تصميم تخطيط المتاجر المعاد تسميتها بعناية لرفع مستوى تجربة العملاء، مع توفير مجموعة واسعة من المنتجات الأساسية والتخصصية ضمن بيئة فسيحة ومنظمة بشكل جيد. ويعزز هذا التحول ما يقرب من 3000 ساعة تدريبية للموظفين، لضمان تقديم خدمة ذات مستوى عالٍ ومتسق في جميع الفروع. ويتم الآن توريد المنتجات الطازجة مباشرةً، مع التركيز القوي على الإنتاج المحلي، حيث قال برتراند لومي: "هدفنا هو تقديم منتجات ذات جودة عالية، مع رعاية ومصادر موثوقة يمكن للعملاء الاعتماد عليها".

تماشياً مع نهجها القائم على المجتمع، تلتزم متاجر" ادكووب" في العين أيضًا بتوزيع منتجات برنامج بلدية أبو ظبي المخصصة لمواطني الإمارات، مع تخصيص مناطق عرض خاصة بالمنتجات الأساسية للعائلة.

كما تقدم "ادكووب" خدمات التسوق المباشر إلى المنازل عبر تطبيق إلكتروني حديث متوفر على جميع متاجر التطبيقات.

هذا التجديد في العلامة التجارية لا يمثل مجرد تغيير بصري فحسب، بل يؤكد طموح" ادكووب" في أن تكون سفيرًا وطنيًا للتجزئة، يجمع بين الإرث والحداثة، ويسهم في الازدهار الاقتصادي، مع الاحتفاء بقيم الإمارات.