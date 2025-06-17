T2 i-DM أول سيارة هجينة قابلة للشحن من "جيتور" تدخل سوق الإمارات

كشفت جيتور، عن إطلاق طراز T2 i-DM — أول سيارة هجينة قابلة للشحن (Plug-in Hybrid) تدخل السوق الإماراتي، في خطوة تعكس التزامها بالابتكار والاستدامة.

ويُعد هذا الطراز نقلة نوعية في مسيرة جيتور نحو التنقل المستدام، حيث يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والكفاءة العالية، والأداء القوي دون التنازل عن الراحة الراحة أو التصميم.

تم تطوير T2 i-DM خصيصًا لتلبية تطلعات السائق العصري، الباحث عن تكنولوجيا متقدمة وتجربة قيادة متكاملة تراعي المعايير البيئية.

تستند السيارة إلى نظام هجيني ذكي يولد 375 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 610 نيوتن متر، ما يمنحها أداءً ديناميكيًا يلائم مختلف ظروف القيادة. أما في الوضع الكهربائي، تستهلك 19.9 كيلوواط/ساعة لكل 100 كيلومتر، ما يعكس كفاءتها التشغيلية العالية ومساهمتها في تقليل الانبعاثات.

من أبرز مزاياها القدرة على التبديل السلس بين الوضعين الكهربائي والهجين، لتوفر مرونة و تحكم متكامل مع تجربة قيادة سلسة. كما صُممت البطارية لتلائم الظروف المناخية في الإمارات، مما يجعلها خيارًا موثوقًا ومثاليًا للطرقات المحلية.

ويأتي هذا الطراز الجديد ثمرة شراكة استراتيجية بين جيتور ومجموعة إيليت القابضة، التي تسهم في دعم توسّع العلامة داخل الدولة. ولتعزيز ثقة العملاء، تقدم جيتور ضمانًا استثنائيًا يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر، تأكيدًا على التزامها بالجودة والموثوقية.

مع إطلاق T2 i-DM، ترسّخ جيتور رؤيتها بأن الاستدامة لم تعد خياراً، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من مستقبل القيادة، حيث تندمج التكنولوجيا بالأداء، وتبدأ رحلة جديدة نحو عالم أنظف وأكثر وعيًا.