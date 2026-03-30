البيتكوين تقاوم مستوى 70 ألف دولار

ارتفعت العملات المشفرة في تعاملات، الاثنين، مع استمرار متابعة تداعيات الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، والمخاوف المتزايدة من حدوث ركود تضخمي في الاقتصاد العالمي.

وخلال التداولات ارتفعت البيتكوين بنسبة 1.67% عند 67.390 ألف دولار، وسط حالة التذبذب التي تواجهها العملة المشفرة بعدما اقتربت من مستوى 71 ألف دولار خلال الأسبوع الماضي.

كما صعدت الإيثريوم خلال التداولات بنحو 2.94% لتصل إلى 2053.51 دولاراً، وكذلك الريبل 2.38% عند 1.3547 دولار.

وتتجه العملة المشفرة الأكبر عالمياً من حيث القيمة السوقية «البيتكوين» نحو تسجيل مكاسب خلال مارس الجاري بأكثر من 2%، بعد خسارتين شهريتين متتاليتين.

وشهدت صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة موجة خروج قوية للأموال، بلغت نحو 290 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، في ظل تصاعد حالة النفور من المخاطرة التي تسيطر على الأسواق العالمية، مع استمرار الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة Farside Investors أن التدفقات الخارجة التراكمية من صناديق البيتكوين المتداولة وصلت إلى نحو 296 مليون دولار بين 24 و27 مارس، مدفوعة بعمليات استرداد كبيرة من صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك، إلى جانب صناديق رئيسة أخرى في السوق الأمريكي.

وسجلت صناديق البيتكوين المتداولة أكبر حركة خروج يومية يوم الجمعة، حيث بلغت التدفقات الخارجة وحدها 225.5 مليون دولار، بعد أسبوع متقلب بدأت فيه صناديق البيتكوين المتداولة بتدفقات داخلية قوية وصلت إلى 167.2 مليون دولار في بداية الأسبوع، قبل أن تنعكس الاتجاهات بشكل حاد.