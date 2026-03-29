اندماج «EPL» الهندية وإندوفيدا التايلاندية لتأسيس عملاق تغليف بقيمة ملياري دولار

أعلنت شركة الهند الخاصة المحدودة EPL المتخصصة في التغليف موافقتها على الاندماج مع شركة إندوفيدا المدعومة من مجموعة إندوراما فنتشرز التايلاندية، في صفقة تُقدّر قيمة الكيان المندمج بنحو ملياري دولار، في خطوة تعكس تسارع عمليات التوسع والتكامل في قطاع التغليف عالمياً.

وستجمع الشركة الجديدة بين أعمال التغليف التي تديرها EPL ومحفظة منتجات البلاستيك التابعة لإندوفيدا، بما يعزز قدراتها الإنتاجية ويوسّع نطاق حضورها في الأسواق الدولية.

وبحسب تفاصيل الصفقة، تُقدّر قيمة EPL بنحو 1.2 مليار دولار، ما يعادل 339 روبية للسهم، في حين تبلغ قيمة إندوفيدا نحو 700 مليون دولار، ما يعكس توازناً نسبياً في تقييم الشركتين ضمن الهيكل الجديد.

وعقب إتمام الاندماج، ستصبح إندوراما فنتشرز شريكاً مؤسساً بحصة مسيطرة تبلغ 51.8% في الشركة المندمجة، بينما تحتفظ شركة بلاكستون للاستثمار المباشر بحصة تقارب 16.6%، ما يعزز حضور المستثمرين الدوليين في الكيان الجديد.

وعلى صعيد الإدارة، سيواصل هيمانث باكشي قيادة المجموعة كرئيس تنفيذي، فيما يستمر سونيل مارواه في إدارة أعمال إندوفيدا ضمن الهيكل التشغيلي الجديد، في إطار الحفاظ على استمرارية الإدارة والخبرات التشغيلية.

وتظل الصفقة خاضعة للحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين والجهات القضائية، مع توقعات بإتمامها خلال نحو عام، في وقت يشهد فيه قطاع التغليف العالمي تحولات استراتيجية مدفوعة بالطلب المتزايد على الحلول المستدامة والمتكاملة.