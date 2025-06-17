"فلاي دبي" تمدد تعليق الرحلات مؤقتاً إلى 4 دول

علّقت فلاي دبي رحلاتها مؤقتًا إلى الدول والمطارات الإقليمية نظرًا للوضع الحالي وإغلاق بعض الممرات الجوية حتى 30 يونيو.

وفي بيان نشرته الشركة، أكدت أنه لن يتم قبول المسافرين الذين يمرون عبر دبي وكانت وجهتهم النهائية إلى إيران، العراق، إسرائيل، سوريا من نقطة انطلاقهم، وذلك حتى إشعار آخر.

ونصحت فلاي دبي المسافرين المتأثرين بهذه الإلغاءات بمراجعة خيارات إعادة الحجز عبر إدارة الحجز على موقعها الإلكتروني أو التواصل مع وكيل السفر الخاص بهم.

كما طلبت من جميع المسافرين التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال إدارة الحجز على موقعها الإلكتروني، لضمان تلقي الإشعارات في الوقت المناسب.

ونصحت الشركة المسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي (DXB) أو القادمين إليه بالتحقق من حالة الرحلة على flydubai.com للحصول على آخر التحديثات.

ووفق الشركة فإن بعض الرحلات الأخرى قد تتعرض للتأخير أو تغيير المسار.

وأضافت: نعتذر عن الإزعاج الناتج ونُقدّر تفهّمكم. تبقى فلاي دبي على اطلاع دائم بتطورات الوضع، مع التأكيد على أن سلامة المسافرين والطاقم وكفاءة العمليات التشغيلية تظل من أهم أولوياتنا.