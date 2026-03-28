سرقة 12 طناً من شوكولاته كيت كات في طريقها من إيطاليا إلى بولندا

أعلنت شركة نستله السويسرية، يوم السبت، سرقة حوالي 12 طناً من شوكولاته كيت كات، ما يعادل نحو 413,793 قطعة، أثناء نقلها من موقع الإنتاج في إيطاليا إلى بولندا.

وقالت الشركة في بيان، التي يقع مقرها في بلدة فيفي بسويسرا، إن الشاحنة وحمولتها لم يتم العثور عليهما بعد، مؤكدة استمرار التحقيقات بالتعاون مع السلطات المحلية وشركاء سلسلة التوريد. وأضافت نستله أن الشحنة كانت مخصصة للتوزيع على مستوى أوروبا، وأن السرقة قد تؤدي إلى نقص منتجات كيت كات على الأرفف.

وحذرت الشركة من احتمال دخول الشوكولاته المفقودة إلى قنوات بيع غير رسمية، لكنها أشارت إلى إمكانية تتبع جميع الوحدات من خلال رمز شريطي فريد على كل قطعة، ما يتيح تنبيه الشركة عند ظهور أي قطعة في السوق.

وأضاف البيان: «في حالة التطابق، سيتلقى الماسح الضوئي تعليمات واضحة حول كيفية تنبيه كيت كات، والذي سيقوم بدوره بتمرير هذه الأدلة بشكل مناسب».