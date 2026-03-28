صفقة بـ 12 مليار دولار تهدف إلى تحويل تليكوم إيطاليا إلى كيان خاص

ذكرت مصادر مطلعة أن شركة البريد الإيطالي طلبت عقد اجتماع مع مجلس إدارة تليكوم إيطاليا (TIM)، لعرض تفاصيل عرض استحواذ نقدي وأسهم بقيمة 10.8 مليارات يورو (نحو 12 مليار دولار).

ويخطط الرئيس التنفيذي للبريد الإيطالي، ماتيو ديل فانتي، خلال الاجتماع، لتقديم رؤية الشركة بشأن الصفقة التي تهدف إلى شطب تليكوم إيطاليا من البورصة، وتحويلها إلى كيان خاص، ضمن خطة لإنشاء «بطل رقمي وطني»، وتعزيز السيطرة على أصول استراتيجية تتعامل مع بيانات الأفراد والشركات.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية البريد الإيطالي لتعزيز حضورها في الخدمات الرقمية، بما يشمل السيطرة على شبكة مراكز البيانات التابعة لتليكوم إيطاليا، ووحدة الأمن السيبراني «تيلسي»، إلى جانب تقديم خدمات مالية ولوجستية، وإنترنت واسع النطاق. ومن المتوقع أن تحقق الشركة مكاسب سنوية تصل إلى 700 مليون يورو، نتيجة دمج الأعمال.

ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة تليكوم إيطاليا طلب الاجتماع خلال جلسة مقررة يوم الأحد، على أن يعرض تفاصيل الصفقة خلال الأسابيع المقبلة، مع الاستعانة بمستشارين ماليين وقانونيين لتقييم العرض.

ويُذكر أن البريد الإيطالي يمتلك حالياً أكبر حصة في تليكوم إيطاليا بنسبة 27 %، ومن المتوقع أن تنخفض إلى حوالي 20 % بعد تحويل بعض الأسهم الخاصة إلى أسهم عادية في مايو المقبل.