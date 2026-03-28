60.5 % نمو سوق المعدات الطبية في الصين خلال 5 سنوات

سجّل سوق المعدات الطبية في الصين نمواً لافتاً بنسبة 60.5% خلال الفترة الممتدة من عام 2021 إلى 2025، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة الاستثمار في القطاع الصحي وتعزيز القدرات التصنيعية والتكنولوجية في البلاد.

ووفقاً لبيانات صادرة عن الجمعية الصينية للمعدات الطبية، بلغ حجم السوق نحو 1.44 تريليون يوان (ما يعادل نحو 208 مليارات دولار) في عام 2025، مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي على الخدمات الصحية والتوسع في تحديث البنية التحتية الطبية، إلى جانب دعم حكومي مستمر لتوطين الصناعات الحيوية.

كما أظهرت البيانات أداءً قوياً على صعيد التجارة الخارجية، حيث ارتفعت صادرات المعدات الطبية إلى 45.8 مليار دولار في عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62.4% مقارنة بعام 2019، ما يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الصينية في الأسواق العالمية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الأجهزة الطبية والتقنيات الصحية الحديثة.

ويشير هذا النمو إلى تحوّل الصين إلى أحد أبرز اللاعبين العالميين في صناعة المعدات الطبية، مستفيدة من تكامل سلاسل الإمداد، وتطور الابتكار التقني، وزيادة الاستثمارات في مجالات مثل الأجهزة الذكية والتشخيص الرقمي، ما يعزز مكانتها مركزاً رئيساً لتصنيع وتصدير التكنولوجيا الطبية على مستوى العالم.