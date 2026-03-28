محكمة أمريكية تلغي حكماً بقيمة 16 مليار دولار على خلفية تأميم شركة طاقة أرجنتينية

قضت محكمة استئناف في نيويورك، بإلغاء حكم بقيمة 16.1 مليار دولار ضد الأرجنتين، لتبطل بذلك قرار محكمة أدنى بتعويض مساهمين سابقين في شركة الطاقة العملاقة التي تم تأميمها (واي بي إف)، وهو قرار احتفى به الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.

وفي أحدث حكم في الدعوى القضائية المنظورة منذ فترة طويلة الذي راجعته وكالة أسوشيتد برس (أب)، ألغت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأمريكية حكماً صدر في 2023، أمرت بموجبه قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية لوريتا بريسكا الأرجنتين بدفع تعويضات للشركتين اللتين كانتا تملكان حصصاً في شركة واي بي إف وهما - شركتا بيتيرسن إنرجيا وبيتيرسن إنرجيا إنفيرسورا - جراء الاستيلاء على حصة أغلبية في شركة الطاقة في عام 2012.

وقال ميلي في منشور على تطبيق إكس «إنه حكم تاريخي، لا يصدق، أعظم انتصار قضائي في تاريخ الأمة.»

ووجه الرئيس انتقادات إلى رئيسة الأرجنتين اليسارية السابقة، كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر، التي أشرفت إدارتها على تأميم شركة واي بي إف.

وكتب ميلي في منشوره: «لأنني ميلي، سأقولها على طريقتي» مضيفا أن حكومته قد «نظفت القاذورات» التي تركتها الرئيسة السابقة.

وتخضع كيرشنر للإقامة الجبرية منذ عام 2025، بعد أن حكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات بتهم فساد.

وأمرت القاضية بريسكا، في يونيو من العام الماضي، الأرجنتين بتحويل حصة الأغلبية التي تسيطر عليها البالغة 51% في شركة واي بي إف كتعويض جزئي للشركتين صاحبتي الدعوى. وبعد شهرين، علقت محكمة الاستئناف ذلك هذا القرار.

وغالبا ما كان ميلي، الذي سعى جاهدا لإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية المستنزفة وتعهد بخصخصة الشركات المملوكة للدولة، يحمل خصومه السياسيين مسؤولية التداعيات القانونية لتأميم شركة واي بي إف.

وأدى تأميم أكبر شركة للطاقة في الأرجنتين عام 2012 إلى زيادة الإضرار بمكانة الأرجنتين الدولية، من خلال تعزيز سجلها في التخلي عن التزاماتها المالية العالمية.

تمكنت الشركتان صاحبتا الدعوى من مقاضاة شركة واي بي إف في الولايات المتحدة لأن الشركة مدرجة في بورصة نيويورك.