«أرادَ» تباشر بتسليم خمسة مجمعات سكنية في حي نسيج

أكملت «أرادَ»، أخيراً، الأعمال الإنشائية في خمسة مجمّعات سكنية جديدة في حي نسيج، في مجتمع الجادة والبالغة قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم بالشارقة، وقد تمت المباشرة فوراً بعملية تسليم المنازل للمالكين الجُدد.

وتقع الوحدات السكنية البالغ عددها 482 في أبنية «سُكون» الخمسة.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»: «يعكس هذا الإنجاز الجديد التزامنا المتواصل بتسليم مشاريعنا وفق الخطط الزمنية المحددة، وقدرتنا على الحفاظ على الزخم في أحد أكبر وأبرز المجتمعات المتكاملة في المنطقة». وأضاف: «نحن ندخل مرحلة جديدة من عمليات التسليم المتتالية في الجادة تشمل استكمال جميع الأعمال الإنشائية في حي نسيج ومجمّع نَسَق المجاور، وذلك تزامناً مع التقدم بثبات نحو الانتهاء من المخطط الرئيسي للمشروع بالكامل».

ومع اكتمال أبنية «سُكون» الخمسة، فقد بلغ إجمالي الوحدات السكنية المكتملة في الجادة حالياً أكثر من 8200. وخلال الأسابيع القادمة، من المتوقع أن يعلن المطور الرئيسي أيضاً عن اكتمال الأعمال في فندق فيدا الجادة ومجمع مساكن فيدا، بالإضافة إلى مبنيي التياترو رزيدنسز السكنيين.