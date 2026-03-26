«مساكن دبي ريت» يوسّع محفظته بإضافة وحدات سكنية جديدة ضمن «غاردن فيو فيلاز»

أعلن «مساكن دبي ريت» عن إضافة 56 فيلا جديدة إلى مجمّع «غاردن فيو فيلاز» السكني، إلى جانب الوحدات القائمة البالغ عددها 285 وحدة، مما يعزز العروض السكنية الفاخرة ضمن المجمع، في إطار استراتيجية الصندوق الممنهجة للنمو المستدام.

وتضم الفلل الـ56 الجديدة وحدات شبه مستقلة بأربع غرف نوم، سبق تأمينها عبر اتفاقية شراء آجل مع شركة دبي القابضة لإدارة الأصول بقيمة 241 مليون درهم، مقارنةً بتقييم حديث بلغ 260 مليون درهم، بما يعكس زيادة في القيمة بنسبة 7.9%.

وقال أحمد السويدي، المدير العام لشركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري: تُعزّز هذه الوحدات الجديدة نجاح مجمع «غاردن فيو فيلاز» السكني، وتوسّع محفظتنا ضمن أحد أبرز المجمعات السكنية المتكاملة في دبي. ويواصل «مساكن دبي ريت»، من خلال نهجه المنضبط في النمو والمدعوم بثقة المستثمرين القوية بسوق العقارات السكنية في دبي، تركيزه على الأصول عالية الجودة والمدرّة للدخل.

ولا نزال على المسار المخطط لاستلام الفلل ضمن مشروع «قرية جبل علي» خلال عام 2026، بما يعزّز حضورنا في قطاع الأصول السكنية الفاخرة. وبالتوازي مع ذلك، نواصل تقييم فرص استثمارية إضافية من شأنها الإسهام في خلق القيمة، مستفيدين من اتفاقية حق العرض الأول المبرمة مع دبي القابضة لإدارة الأصول ودبي القابضة، مع الحفاظ على توجّه واضح نحو تعظيم العوائد وخلق قيمة مستدامة لحملة الوحدات.

مع إضافة الوحدات الجديدة ضمن مجمّع «غاردن فيو فيلاز»، يواصل «مساكن دبي ريت» تنفيذ خطط النمو المعلنة. ومن المتوقع أن تُضاف 220 وحدة سكنية من مشروع «قرية جبل علي» إلى محفظة الصندوق، وفق الجدول الزمني المحدد بحلول الربع الثاني من عام 2026. وعند استقرار أدائهما التشغيلي، يُتوقع أن تُسهم هذه الإضافات معاً في تحقيق إيرادات إضافية تتراوح بين 70 و80 مليون درهم.