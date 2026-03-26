«أمواج» تضع حجر الأساس لمشروع «جيت إليفن» في دبي

أعلنت شركة أمواج للتطوير العقاري، عن وضع حجر الأساس لمشروع «جيت إليفن» في منطقة ميدان 11 - حي محمد بن راشد (MBR)، معلنةً انطلاق أعمال البناء الكاملة في موقع المشروع.

ويأتي هذا الإنجاز في وقتٍ تمّ فيه بيع 85 % من المشروع، مع بقاء عدد محدود فقط من الوحدات المتاحة، ما يعكس الإقبال القوي في السوق على أحد أكثر المجتمعات السكنية المرتقبة في منطقة ميدان ضمن مشاريع الشركة المتعددة في المنطقة ذاتها. ومن المقرر إنجاز المشروع في الربع الأول من عام 2028، مع دخول أعمال البناء حالياً مرحلة تنفيذ متسارعة.

وقال عماد صالح مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمواج للتطوير العقاري: «في أمواج، التقدم لا يحدث مصادفة. فما يظهر اليوم في موقع المشروع هو نتيجة أشهر من التخطيط المنضبط، والتنسيق الفني الدقيق، والاستعداد الكامل للتنفيذ خلف الكواليس. نحن نعمل وفق محطات واضحة، ومسؤوليات قابلة للقياس، ومنظومة حوكمة راسخة، لضمان الوفاء بكل التزام نقدمه بنزاهة وقيمة مستدامة على المدى الطويل».

وقال مراد صالح، الرئيس التنفيذي لشركة أمواج للتطوير العقاري: «بالنسبة لنا، وضع حجر الأساس ليس خطوة رمزية، بل قرار يستند إلى جاهزية كاملة. فقد عملت فرقنا على التخطيط لكل محطة مسبقاً، وتنسيق الموارد، ووضع ضوابط تنفيذ دقيقة لضمان انطلاق الأعمال بزخم منذ اليوم الأول. وبهذه الطريقة نحافظ على الجداول الزمنية ونفي بالتزاماتنا».