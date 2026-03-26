الأعمال الإنشائية في بننسيولا دبي تتقدم وفق الجدول الزمني

تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع بننسيولا دبي الذي تعمل على تطويره شركة H&H، وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم تعيين المقاولين الرئيسيين ومواصلة العمل في الموقع.

وتم تعيين شركة «دي بي بي كونتراكتينغ» مقاولاً رئيسياً لتنفيذ أعمال البنية التحتية، حيث تُنفذ حالياً الأعمال المدنية والتجهيزات الفنية والخدمية. وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية التحتية للمخطط الرئيسي 20%.

وقال ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة H&H: «تتقدم أعمال البناء وفق الخطة المحددة، حيث نواصل تنفيذ أعمال الأساسات وتحضير الموقع». وأضاف: «مع تقدم مراحل المشروع حسب الجدول الزمني، نركز على تنفيذ المخطط الرئيسي بدقة تامة وفق أعلى معايير الجودة التي تمتاز بها شركة H&H».

وتشمل المخططات إنشاء مراسي لليخوت الفاخرة، إضافة إلى البار العائم الذي يطل على المرسى.

وقال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة H&H: «بننسيولا دبي ليست مجرد مشروع تطوير عقاري، بل هي وجهة مصممة بعناية فائقة ترتقي بمعايير جودة الحياة على الواجهة البحرية في دبي، بدءاً من التصميم المعماري وصولاً إلى التجارب التي توفرها».