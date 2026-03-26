معرض المطارات 2026 ينطلق في أكتوبر بمركز دبي التجاري العالمي

أكدت شركة (آر أكس) المنظمة لمعرض المطارات، أن نسخة المعرض لعام 2026 والمقامة بالتزامن مع ملتقى قادة المطارات العالمية ومؤتمر المرأة في الطيران في الشرق الأوسط، والتي كان من المقرر عقدها في الفترة من 12 إلى 14 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، ستُعقد في الفترة من 12-14 أكتوبر 2026، مع بقاء مكان انعقاد الحدث دون تغيير.

وقد تم اتخاذ قرار إعادة جدولة الحدث لإعطاء الأولوية لسلامة ورفاه العملاء والشركاء والزملاء، ولمنح مجتمع المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مزيداً من الثقة والمرونة للحضور.

ويُقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وقالت مي إسماعيل، مديرة المعرض: «شكّل المعرض على مدى سنوات طويلة منصة حيوية تضم مجتمع المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في دبي، ما يتيح للموردين وقادة المطارات التواصل والتعاون والمساهمة في رسم ملامح النمو المستقبلي للقطاع».

وأضافت: «إن سلامة ورفاه عملائنا وشركائنا وزملائنا تظل أولويتنا القصوى، ويعكس قرار إقامة المعرض في وقت لاحق من هذا العام، التزامنا بضمان مشاركة الجميع بثقة، وإتاحة المرونة الكافية للجميع للتخطيط لمشاركتهم في هذا الحدث الصناعي المهم. ونتطلع إلى الترحيب بمجتمع المطارات مجدداً في دبي خلال شهر أكتوبر المقبل».

وفي دورته الخامسة والعشرين، يستعد معرض المطارات ليكون الحدث الأبرز باعتباره المنصة الأكثر تأثيراً بين الشركات العاملة في قطاع الطيران في دول المنطقة، والمتخصصة في ابتكارات المطارات والاستدامة والربط الجوي.

وتحتفي هذه النسخة المميزة بمرور ربع قرن من دفع عجلة تطوير المطارات والمساهمة في تشكيل مستقبل القطاع في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وعلى مدى أكثر من عقدين، جمع معرض المطارات، منظومة المطارات العالمية لتعزيز التعاون في مشاريع بمليارات الدولارات وحلول الطيران من الجيل القادم. ويجسد شعار هذا العام (مستقبل ابتكار المطارات يبدأ من هنا) رسالة المعرض المتجددة في دفع العمليات الذكية والأكثر أماناً واستدامة في مطارات العالم.