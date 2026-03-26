مكتوم بن محمد: دبي بقيادة محمد بن راشد تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أكثر المراكز المالية العالمية جاهزية للمستقبل

سجلت إمارة دبي أعلى تصنيف لها على الإطلاق في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، متقدمة إلى المركز السابع عالمياً، ما يعكس تسارع وتيرة صعودها كواحدة من أكثر المراكز المالية تأثيراً على مستوى العالم، ويعزز مكانتها الراسخة ضمن منظومة النظام المالي الدولي.

ويمثل الإنجاز خطوة مهمة لإمارة دبي في مسيرتها نحو تحقيق مستهدفاتها الطموحة لتصبح واحدة من أفضل 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى تعزيز دور الإمارة مركزاً عالمياً للمال والاستثمار والابتكار.

ويُعد هذا التصنيف الأعلى من نوعه لمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فيما تواصل الإمارة تفرّدها كالمركز الوحيد من المنطقة ضمن قائمة أفضل 20 مركزاً مالياً عالمياً، ما يؤكد ريادتها الإقليمية وتنافسيتها الدولية. ويبرز الإنجاز الزخم المستمر الذي يشهده القطاع المالي في الإمارة، مدفوعاً بالتوسع المتواصل والتأثير العالمي لمركز دبي المالي العالمي، الذي يواصل ترسيخ مكانته كوجهة مالية متكاملة. كما يضع هذا التصنيف دبي في مصاف أبرز المراكز المالية العالمية مثل لندن ونيويورك وسنغافورة، لتكون المركز المالي الوحيد من المنطقة ضمن هذه النخبة، فيما حافظت الإمارة على موقعها كواحدة من عشر مدن رائدة عالمياً في القطاع، وتصدّرت قائمة المراكز المالية المتوقع أن تزداد أهميتها مستقبلاً.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، إن دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أكثر المراكز المالية العالمية تنافسية وجاهزية للمستقبل، بما يعزز دورها المتنامي في تشكيل مستقبل القطاع المالي عالمياً.

وأضاف سموه أن تقدم دبي إلى المركز السابع في تصنيف مؤشر المراكز المالية العالمية يعكس قوة رؤيتنا الاقتصادية، وثقة المجتمع المالي الدولي في منظومتنا، وسنواصل تسريع جهودنا لجعل دبي ضمن أفضل 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033 بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وأكد أن دبي تمضي بثباتٍ راسخ نحو مزيد من القوة والريادة، مستندة إلى رؤية استباقية تصنع المستقبل ولا تنتظره، ونهج تنموي مرن يعزز جاهزيتها لمختلف المتغيرات، ويؤكد قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، ومواصلة تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار والابتكار.

مصداقية

ويُعتبر هذا المؤشر، الذي أنتجته مجموعة «Z/Yen» - «زد/ ين» الرائدة في مجال الاستشارات والفكر في لندن، المعيار الأكثر مصداقية في العالم لتنافسية المراكز المالية، حيث يقوم بتقييم 137 مركزاً مالياً على مستوى العالم باستخدام 135 عاملاً أساسياً وبيانات تم جمعها من أكثر من 34000 تقييم أجراها متخصصون في الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم.

ويعكس صعود دبي في التصنيفات مدى اتساع وعمق النظام المالي في دبي، والذي يمثل مركز دبي المالي العالمي محوراً وركيزة أساسية فيه. ويُعد المركز أكبر وأشمل منطقة مالية في المنطقة، ومركزاً عالمياً معترفاً به يربط أسواق آسيا وأوروبا والأمريكتين.

وشهد مركز دبي المالي العالمي نمواً قياسياً خلال السنوات الأخيرة، حيث استقطب مؤسسات مالية رائدة ومستثمرين عالميين وشركات تقنية مبتكرة. ويضم حالياً أكثر من 9000 شركة نشطة، من بينها أكبر البنوك العالمية، وشركات إدارة الأصول، وصناديق التحوط، وشركات التأمين، وشركات الخدمات المهنية، وقوى عاملة تتجاوز 50000 مُتخصص.

وصنّف المشاركون في استطلاعات الرأي من مختلف القطاعات وللمرة الأولى دبي ضمن أفضل 15 مدينة في جميع القطاعات التي شملها التقييم، لتكون بذلك المدينة الوحيدة في المنطقة التي تحظى بمكانة متميزة ضمن هذه المجموعة المرموقة.

وجاء قطاع الخدمات المصرفية في المرتبة الرابعة عشرة، بينما احتلت قطاعات التمويل وإدارة الاستثمار والتأمين مراكز ضمن أفضل عشرة قطاعات، كما برزت قطاعات التكنولوجيا المالية، واللوائح الحكومية والتنظيمية، والخدمات المهنية، والتداول ضمن أفضل 5 قطاعات.

وحظيت دبي أيضاً بالتقدير بأنها المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يُصنف ضمن أفضل 10 مدن من حيث التنافسية العالمية في بيئة الأعمال وتطوير القطاع المالي ورأس المال البشري والبنية التحتية.

إنجاز

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن التقدم الملحوظ الذي أحرزته دبي في مؤشر المراكز المالية العالمية يمثل إنجازاً متميزاً يؤكد رؤية الإمارة الطموحة وتأثيرها المتنامي على الساحة المالية الدولية، إذ يتمتع مركز دبي المالي العالمي ببنية تحتية عالمية وبيئة تنظيمية متطورة، ما يجعلنا نواصل جهودنا لتعزيز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة، يستقطب أفضل المؤسسات المالية والمبتكرين والمواهب.

صعود

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن صعود دبي السريع في مؤشر المراكز المالية العالمية يعكس الزخم الاستثنائي لمنظومة مركز دبي المالي العالمي، إذ تركز استراتيجيتنا على تعزيز الابتكار، واستقطاب المؤسسات المالية العالمية الرائدة، وتهيئة البيئة المواتية والمناخ الملائم لنمو وازدهار الشركات، ومع استمرارنا في توسيع منصاتنا، سواء في مجال التكنولوجيا المالية، أو أسواق رأس المال، أو إدارة الثروات، أو التأمين، سيسهم مركز دبي المالي العالمي بدور رائد في تحقيق طموح دبي في أن تصبح من أفضل أربعة مراكز مالية في العالم.

وتعكس تصنيفات مؤشر المراكز المالية العالمية تأثير دبي جسراً عالمياً يربط بين الشرق والغرب، ما يتيح تدفقات رؤوس الأموال وانتقال المواهب وتسريع وتيرة الابتكار عبر الأسواق الدولية. ويعمل مركز دبي المالي العالمي وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق به وعالمي المستوى، ويضم أكبر منظومة مالية منظمة مع أكثر من 1050 شركة، وبيئة ابتكار سريعة التوسع من خلال مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي و«كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي بين العواصم المالية الرائدة في العالم. ومع مضي الإمارة قدماً نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، يسلط أحدث تصنيف لمؤشر المراكز المالية العالمية الضوء على الزخم القوي الذي سيواصل تعزيز ريادة دبي المالية العالمية خلال السنوات المقبلة.