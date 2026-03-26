غرف دبي تطور خطة عمل مع اتحاد الصناعات الهندية

بحثت غرف دبي مع اتحاد الصناعات الهندية آفاق توسيع آليات التعاون لتعزيز حركة التجارة والاستثمار البينية، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على تطوير خطة عمل مشتركة لتوسيع نطاق شراكات الأعمال في مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولوية.

وناقش محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وتشاندراجيت بانيرجي، المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الهندية، خلال الاجتماع الأطر العامة والآليات التنفيذية المقبلة لخطة العمل بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تشكل العلاقات الاقتصادية التاريخية الراسخة بين دبي والهند منصة واعدة لتطوير المزيد من الفرص النوعية في جميع القطاعات الاستراتيجية، وتنمية الشراكات المثمرة التي تعزز نمو حركة التجارة والاستثمار البينية وتوسيع آفاق التعاون بين شركات القطاع الخاص في دبي ونظيراتها في الهند».

وأضاف: «نلتزم بتوفير دعم متكامل يمكّن الشركات الهندية من الاستفادة القصوى من دور دبي الحيوي كمركز عالمي رائد للأعمال، ومنصة استراتيجية للنمو والتوسع على المستويين الإقليمي والعالمي. ونحرص على تزويد المستثمرين ورجال الأعمال الهنود بحزمة شاملة من الخدمات والحلول التي تعزز نجاح مشاريعهم وازدهارها انطلاقاً من دبي».

ويركز التعاون بين غرف دبي واتحاد الصناعات الهندية على تحفيز التجارة البينية والاستثمار بالإضافة إلى التركيز على قطاعات المستقبل ومنها الاقتصاد الرقمي وخاصة التكنولوجيا المالية «فينتك» و التكنولوجيا الطبية «ميد تيك» و التكنولوجيا الصحية «هيلث تيك» و التكنولوجيا الزراعية «أغريتيك»، بالإضافة إلى قطاع التعليم وقطاع الزراعة والمنتجات الغذائية.

كانت غرف دبي قد أبرمت في شهر أبريل من العام الماضي مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الهندية بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين دبي والهند ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك، حيث شكلت المذكرة إطاراً للارتقاء بمستوى التعاون في عدة مجالات رئيسية، بحيث تدعم غرف دبي الشركات الهندية في تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها في الإمارة، من خلال تقديم خدمات استراتيجية من شأنها تسريع آليات الاستثمار.